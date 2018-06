Crónica 12-06-2018

Enfermería UCM colabora con la disminución de listas de espera en Hospital Regional

Durante dos meses un equipo de estudiantes y académicas del plantel acuden al principal recinto de salud maulino en beneficio de la comunidad.

Un significativo beneficio a la comunidad es el que genera un grupo de estudiantes y académicas de la Escuela de Enfermería –acreditada por 6 años- de la Universidad Católica del Maule (UCM), prestando apoyo para la disminución de la lista de espera de ciertas patologías que se preparan para cirugía, esto a solicitud del Hospital Regional de Talca.

La meta comprometida por el Ministerio de Salud es de que al 31 de julio se haya disminuido considerablemente la lista de espera del principal recinto de salud pública del Maule, compromiso de gestión en el que colabora el equipo de Enfermería de la UCM.

Así lo comentó la enfermera Carla Mondaca, de la Escuela de Enfermería UCM, quien indicó que “Estamos dando respuesta a una solicitud del HRT para contribuir en la disminución de la lista de espera en algunas patologías para cirugía que son compromisos de gestión de parte del Ministerio de Salud en beneficio de los pacientes”, expuso.

PONER EN PRÁCTICA LA TEORÍA

Desde hace dos meses es que se desarrolla este silencioso, pero no menos valioso trabajo, el cual además permite a los profesionales en formación poner en práctica lo aprendido en las aulas universitarias.

“Ha sido una experiencia buenísima, sobre todo para aprender cosas nuevas y repasar otras, habilidades que muchas veces en las prácticas se hacen pocas. Veo que mi formación me permite desempeñarme a la altura de lo que se requiere, todo lo que hacemos acá es como me lo enseñaron en la UCM”, destacó Camila Gajardo, quien cursa su tercer año de Enfermería en el plantel.

Entre las atenciones prestadas por el equipo UCM se encuentra la toma de exámenes pre-operatorios como son muestra de sangre y electrocardiograma en el servicio de Cirugía del HRT, trabajo coordinado desde propia escuela de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Unidad Docente Asistencial.

“Además del beneficio a la comunidad, es muy relevante que nuestros estudiantes en práctica intervengan directamente con la comunidad para que se empoderen de su rol y el servicio de vocación, es una muy buena oportunidad para participar y mejorar sus técnicas en terreno desde la teoría aprendida en su formación de pregrado”, agregó la académica, quien además señaló que desde la Escuela y la UCM en general siempre están dispuestos a prestar este tipo de colaboraciones que apuntan a mejorar la calidad de vida de las personas.