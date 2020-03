Crónica 29-03-2020

Enfrentando la Crisis con Medidas Económicas Extraordinarias y el Apoyo de Todos



Las crisis que se producen a raíz de eventos, como la actual pandemia de Coronavirus, no sólo golpean con violencia a las grandes potencias mundiales, sino también a países en vías de desarrollo como Chile y, acercando aún más el mapa, a regiones como nuestro Maule.



A nivel mundial, en materia sanitaria se han exigido al máximo las capacidades de los sistemas de salud y su personal. En total, secontabilizan cerca de 340 mil personas infectadas de las cuales más de 14 mil han fallecido. En Chile, hasta la fecha en que escribo, el Maule es la cuarta región con más contagiados.



Pero este virus no sólo significa un riesgo en lo sanitario. Desde que comenzó,ha golpeado con fuerza la producción china, una de las principales economías a nivel mundial en demanda dematerias primas, así como también es un gran desarrollador de insumosintermedios para la producción de otros bienes. Esto, consecuentemente, tendrá efectos en la economía chilena y en la calidad de vida de nuestros compatriotas, sobre todo en nuestra región que se caracteriza por una potente producción agrícola.



Por tal motivo, debemos valorar que el Presidente y el Ministro de Hacienda hayan anunciado el 19 de marzo un potente paquete de medidas económicas extraordinarias para hacer frente a estas crisis, protegiendo no sólo la salud de los chilenos, sino también susingresos y trabajos. Las medidas, en su conjunto, movilizarán en lospróximos meses recursos fiscales por hasta $11.750 millones de dólares. Es, a todas luces, un paquetede medidas económico-social inédito en la historia de Chile, que sólo se hace posible porque en elpasado hemos sido prudentes y hemos acumulado una serie de amortiguadores fiscales yfinancieros para hacer frente a emergencias como la que estamos viviendo hoy.



Entre las iniciativas, me gustaría destacar el refuerzo al presupuesto de salud, las medidas tributarias para proteger los puestos de trabajo y a las pymes, con la postergación del impuesto a la renta por los próximos tres meses, el aplazamiento a las contribuciones, la anticipación de la devolución de impuestos, y la activación del seguro de cesantía para impedir despidos, entre otras medidas.



Lo mejor de todo es que este paquete es complementario a las medidas que ya estaban siendo impulsadas en el marco de la Agenda Social, entre las que destacan el recientemente aprobado Ingreso Mínimo Garantizado que beneficiará directamente a 46.267 trabajadores del Maule que reciben hoy el salario mínimo; y un aumento en las pensionesde más de 121 mil jubilados de nuestra región.Aquí la señal es clara: el Gobierno sabe la importancia de derrotar al Coronavirus, pero sabe también que debemos seguir avanzando en la Agenda Social. Nuestro país requiere medidas extraordinarias, antes el escenario complejo que estamos viviendo. Y las iniciativas propuestas por el Presidente Piñera evidentemente apuntan en la dirección correcta.

Rolando Rentería

Diputado