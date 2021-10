Política 12-10-2021

Enseñanza Básica ya no sería un requisito para obtener licencias de conducir no profesional



Por unanimidad, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, respaldó el proyecto de ley, en primer trámite constitucional que elimina el requisito de escolaridad básica para obtener licencia de conducir no profesional Clase B. Ahora la norma deberá ser analizada por la Sala.

La moción avanza en “facilitar este trámite a los inmigrantes que aprueben los exámenes teóricos y prácticos respectivos y que cumplan con los demás requisitos legales y también contribuyendo a paliar de alguna medida la falta de conductores profesionales en el rubro transporte”.

En este marco, los legisladores indicaron que la propuesta tiene carácter de “muy necesaria y urgente” y solicitaron que el Ejecutivo le ponga urgencia para que sea analizada en el más breve plazo.

El senador Juan Pablo Letelier dejó constancia, para la historia de la ley, “que se entiende que al eliminar este requisito de la licencia B, cuando una persona que tenga la licencia profesional extranjera, y habiendo tenido la licencia A de su país, no tiene que esperar dos años para poder homologar la licencia A. Que quede registro para que no haya discusión futura sobre esta materia”.