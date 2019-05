Opinión 29-05-2019

¿Enseñar o Inspirar?

¿Cuál es la labor máxima del docente de hoy en día? ¿Qué es lo que queda residualmente de un maestro agobiado, consumido por el sistema? ¿corresponde la actual dinámica del mundo superconectado a la dinámica de las praxis educativas en el aula tradicional? ¿existe relación entre el prisma sensorial del ambiente tecnológico y una clase monocromática? ¿es el profesorado la actual fuente del conocimiento y la sabiduría? Sin duda, son cada una de estas cuestiones dignas de un tratamiento profundo y franco.

La figura del antiguo maestro de unos treinta o cincuenta años atrás, dicta mucho del rol del profesor del siglo XXI. Sobre todo en el mundo rural, el docente era considerado una autoridad comunitaria, el nexo fundamental entre los requerimientos de la familia y las soluciones que brindaba el Estado. Por lo tanto se transformó en un asesor, un guía y una referencia más allá de las paredes del aula y las puertas de la escuela. Era él un faro que iluminaba el camino y que intermediaba en conflictos familiares, cuestiones laborales, culturales, e incluso médicas. Modelo de conocimiento y sabiduría, su estudiantado le admiraba, era el ícono de la ética y la moral. Esta luz que irradiaban sus actos y palabras provenía de su propia fuente, de su maravillosa capacidad cognitiva y afectiva, o en su defecto de los libros que cargaba en su maleta y que tanto escaseaban de las casas. La voz del maestro rescataba los saberes escondidos que de ninguna otra manera podrían haberse revelado a los neófitos que sucumbían y callaban ante el peso de la magna evidencia científica. Figura rutilante y protagonista, alrededor de él, pequeñas cabezas se abrían albas y puras para que se construyera sobre suelo llano. Una luz amarillenta, pupitres de madera, pizarra negra y tizas, algún mapa de algún lugar del mundo y unos cuantos libros sobre el escritorio señoril; que escena más romántica con fragancia cargada a historia.

Hoy el entorno más próximo y más lejano ha cambiado por completo. Las dimensiones del sistema ecológico se han transformado, han mutado o sencillamente se han pervertido y alejado de su semántica original. Todo esto, propio del hombre que avanza, progresa, descubre, vincula y articula elementos nuevos emergentes del vertiginoso progreso digital. El acceso a la información se ha democratizado; los conceptos, los significados, los datos más extraños, disímiles y diversos se encuentran literalmente al alcance de la mano. Es sumamente llamativo como en un par de décadas hemos logrado avanzar desde las computadoras modulares de reducida memoria interna que ocupaban oficinas hasta la telefonía móvil y los celulares inteligentes con accesorios, aplicaciones varias que nos facilitan cada día más la vida y nos permiten acceder a un banco ilimitado de información que minuto a minuto se actualiza. De esta forma, el docente ha visto relegada su posición a un segundo a tercer término. De una fuente primaria de información y estímulos, se ha convertido en un mediador, casi en un simple guía que acompaña y que favorece el desarrollo de habilidades. Su rol primitivo de manifestación, de exposición, ha caducado. La red de internet abunda en recursos novedosos y llamativos que potencian el aprendizaje, desde zurcir un par de calcetines hasta el diseño de complejos programas computacionales y vanguardistas sistemas robóticos. Entre ambos extremos existe un abanico tremendo de tutoriales y clases a distancia sobre todas las ciencias y asignaturas. La televisión en ultra alta definición, la música 8D, los cines 4dx, las pantallas táctiles y curvas, casas inteligentes, la impresión 3D, el 5G, los juegos de rol hiperrealistas, las redes sociales; hemos digitalizado la mayor parte de información análoga y física posible, las emociones y los sentimientos, hasta las más exaltadas pasiones son únicamente líneas formadas por códigos binarios de programación. El concepto de “realidad aumentada” y la posibilidad de inmersión casi absoluta en contextos virtuales, nos orienta por lo menos a una reformulación de la práctica docente.

Ahora bien ¿está dispuesto el docente con treinta años de experiencia a replantearse su rol? Si el estudiante actual accede al mismo o más rico contenido de una clase dónde y cuándo quiere, las veces que quiere y en las formas que quiere, ¿debe simplemente el profesor ser un registrador de avances y retrocesos, un calificador de competencias y un encargado casi externo del proceso de autoaprendizaje de sus estudiantes?

El fácil acceso y movilidad de la información ha desentrañado al mundo y ha desnudado a los Educadores. Quizás mañana; una maravillosa, precisa, innovadora e “insaciable” inteligencia artificial a prueba de fallos y con la posibilidad inherente de perfeccionamiento, remplace a la figura humana cuyo cuerpo es corruptible y cuya capacidad cognitiva merma con el paso de los años. Un sistema neuronal artificial que cruce todos los datos necesarios y que incluso sea capaz de proyectar posibles eventos y comportamientos, permitiendo acceder al estudiante a un método de enseñanza y aprendizaje sumamente individualizado y optimizado. La carencia del factor humano de seguro elimine lastres y vicios propios de la naturaleza, pero la deshumanización del proceso educativo, la segura desensibilización afectiva, la pérdida o inhabilitación de las habilidades sociales, genere la aparición de seres instrumentalizados, altamente efectivos y competitivos, pero carentes de espiritualidad, probablemente piezas cortadas a la medida cuyo único fin sea renunciar a sí mismas y ser parte de una maquinaria.

Sin embargo, algo con lo que nunca contará la inteligencia artificial es la experiencia de ser simplemente humano, un hombre o una mujer carente, similar entonces al alumno y por lo tanto con la capacidad de la empatía. Esta especie de sincronización afectiva entre seres biológicos que se reconoces similares ha de presentarse como la piedra angular de la incuestionable e imperecedera práctica docente.

A de comprenderse finalmente que la empresa mayor de todo Educador ya no ha de ser la simple manifestación de información ni la mediación entre esta y el estudiante, ni siquiera el “acompañamiento afectivo” que resulta momentánea y accidentalmente significativo. El desafío del Educador de hoy, es INSPIRAR, o sea insuflar hasta encender la chispa particular de cada persona. Luego de la chispa vendrá la llama y la llamarada, finalmente se incendiará su alma e iluminará con luz propia a otras almas oscurecidas. Motivar al cambio, incentivar a la transformación, promover con pasión el progreso del otro, guiarle en el reconocimiento de su sentido propio, orientarlo con fe y esperanza hacia la construcción de sí mismo. No hay mayor privilegio que aquel, de buscar intensamente, de escarbar en las fibras más íntimas del ser humano a través de la palabra y el gesto hasta revolucionar el átomo y desencadenar partos.

Por lo tanto no busque solamente enseñar, no se conforme con lo estrecho y normativo de la práctica educativa seglar. Más bien inspire, ya que la fórmula matemática se olvida sin su uso y la metáfora se pierde fuera del verso, pero el cambio en el espíritu, pero la transformación del alma…perduran para siempre.





Boris Albert

Filósofo y Psicopedagog