Opinión 28-12-2018

Ensueño

Yo sueño que voy a aquella casa

Me desatan como un perro prisionero

Que dejan suelto una mañana



El onírico hogar me espera

Cada vez que me libro de este viento vacilante

Para llegar al otro lado del portón

donde se diluye la vida cotidiana



yo no sueño,

soy un sueño que despierta de improviso

sin saber si estoy allá o acá

de los dos lados del umbral

y si acaso las palomas son en verdad

palomas o son los cuervos que revolotean

como murciélagos sobre los trigales.



Siento que al despertar sigo durmiendo

en un silencioso y rosáceo corazón

que se recoge en un extranjero cosmos

sin puntos geográficos reconocidos:

un gigantesco caracol adormecido

que se desliza por la piel del horizonte.





(POESÍA DE JOSECULMEN)