Opinión 20-08-2020

ENTENDER LA ENERGÍA SOLAR

Los últimos años han sido testigos de la irrupción de las energías limpias en nuestro país, sobre todo de la fotovoltaica, o más comúnmente llamada, solar. El que nuestro país cuente con condiciones que hacen extremadamente favorable la instalación de este tipo de parques, no solo en las regiones más nortinas, sino en distintos puntos del territorio, es una ventaja que es necesario aprovechar, y se está haciendo. Pero mucha gente aún no tiene muy claro cómo funciona ni cómo pueden aprovecharla a nivel domiciliario.



Muchas personas están familiarizadas con los paneles solares que se aprecian en algunos techos, como medida implementada por la propia población para ser más sustentables y ahorrar a largo plazo. También, quizás menos conocidos, son los generadores solares. Estos son mayormente usados en asentamientos alejados de las grandes ciudades, y permiten suministro energético a pesar de la distancia. Es importante tener en cuenta que ambos métodos funcionan aun cuando está nublado.



Si bien los paneles y los generadores solares han contribuido en gran manera a acercar esta energía a las personas, ese es meramente el primer paso. Las pequeñas plantas fotovoltaicas, técnicamente conocidas como PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida) han contribuido enormemente. Este tipo de generación ha llegado a aportar en torno a un 10% a la matriz eléctrica, porcentaje del cual una prometedora participación viene por parte de los PMGD. La tarea es que este número continué creciendo, no solo de la solar sino de todas las energías limpias, que son el presente y también el futuro.



Víctor Opazo Carvallo

CEO de Solek Chile