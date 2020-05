Opinión 08-05-2020

Entre cristal y nieves





Ustedes creen que me hubiese gustado ser Elvis?

Pensáis que hubiera querido vivir en el cuerpo de Michael Jackson?

O nacido en el vientre de una Madonna?

Tenéis la idea que yo fuera un hombre feliz

si tuviese la fortuna de un tal Rockefeller?

O la simpatía de un Chaplin o Chespirito?

Creéis que anhelo el don de un Neruda o el pincel de Picasso,

La pluma de García o el cincel de Buonarrotti?

Decís que mi vida depende del país en que nací?

De la ciudad que vagabundeo

o de los conocidos que me saludan?

De los vecinos que me desprecian

o de lo que manyo al desayuno?

Mi vida es una neurona que recorre mi esqueleto,

un agua turbia que baja del cerebro,

un minuto de ira, una paz inmensurable,

un pájaro que bate sus alas al minuto de la muerte,

una inexistente mujer que sonríe entre las hojas,

un tren que rechina sus ruedas oxidadas,

la voz gastada de la calavera de una musa,

un perro atropellado por borrachos,

un espíritu que levita entre los bosques,

una carcajada frente a la capilla de la historia,

un vaso de agua derramado en el desierto,

un riachuelo que corre y canta

entre las piedras de cristal y nieves.





(POESÍA DE JOSECULMEN)