Opinión 30-11-2019

Entre el neoliberalismo y el autoritarismo

Me ha parecido interesante este art. publicado el miércoles pasado en el diario “ El Mercurio “ de Cuenca, por el destacado abogado , docente (j) de la Universidad estatal de Cuenca, Ecuador, Carlos Castro Riera quien estuvo la semana pasada en nuestra ciudad visitando familiares avecindados desde hace años en Linares.

Se fue sumamente preocupado por la situación política que atraviesa nuestro país, pero encantado de la ciudad de Linares que no presenta destrozos producidos por los antisociales que en otras ciudades, las han convertido casi en ciudades fantasmas ,como vio en Santiago, Concepción, Talca, Temuco y Puerto Montt.

Para nuestro familiar , el Dr. Carlos Castro, las causas de esto, radica en el comentario que nos hizo llegar y que gusto entrego a nuestros lectores de este Diario local.







“ Las explosiones sociales y la lucha de resistencia democrática en Latinoamérica surgen en escenarios donde campea el neoliberalismo o el autoritarismo, con el telón de fondo de la corrupción.

Las razones de la ira popular son las mismas, empeoramiento de las condiciones de vida ,acumulación de pobreza, depredación de la naturaleza por las empresas extractivistas y despojo de los territorios de las comunidades rurales, concentración de poder y atropello a los derechos humanos, corrupción de las élites económicas y políticas, deficitaria atención a la salud y educación, democracias formales y no imperio real del Estado de Derecho.

La historia no ha cambiado, subdesarrollo, dependencia, saqueo de recursos naturales, modelo económico primario exportador. Estados oligárquicos, populismo y débil institucionalidad democrática.

La ilusión de la libre competencia del liberalismo capitalista ha dado paso al neoliberalismo de monopolios que imponen sus políticas mercantiles a los consumidores .El caso de Chile es patético, contados monopolios controlan los combustibles, las farmacias, servicios de salud, las aseguradoras de fondos de pensiones (AFP), concesiones de carreteras, servicios de agua potable, telecomunicaciones y electricidad. La regla es la privatización. Faltó privatizar el aire. La angustia popular acumulada explotó, en una mezcla de protesta social, vandalismo social y delincuencia común. En Colombia el gobierno derechista tiene graves distancias con el pueblo, víctima de viejas estructuras sociales que han generado profundas inequidades.

En Argentina las políticas neoliberales de Macri fueron el caldo de cultivo para el retorno del populismo corrupto en medio de una sorprendente amnesia colectiva. En el Ecuador la explosión social fue detonada por la elevación de los combustibles, y los ajustes económicos pueden generar un efecto similar al de la Argentina .Parecida perspectiva se configura en Brasil con las políticas de Bolsonaro.

En Bolivia el levantamiento popular está siendo aprovechado por la derecha más retrógrada, mientras que en Nicaragua y Venezuela persisten las dictaduras terroristas. Nada cambiará si no se generan verdaderos procesos democráticos y de justicia social desde la ciudadanía.”

René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista