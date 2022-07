Política 05-07-2022

Entregado texto final de nueva Constitución y se convoca a plebiscito del 4 de septiembre

Terminó ayer el trabajo de la Convención para redactar la propuesta de nueva Constitución y de inmediato, fue declarada disuelto el organismo de 154 integrantes.

Tras 12 meses de trabajo, el Gobierno convocó al plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre. El Presidente Gabriel Boric señaló que “el Pueblo tendrá la última palabra sobre el destino de esta propuesta… en el momento de la crisis institucional, política y social más profunda que ha vivido nuestra Patria en décadas, chilenas y chilenos optaron por más Democracia".

Por su parte, María Elisa Quinteros, Presidenta de la Convención, indicó que “me siento feliz de haber participado de este trabajo colectivo, participativo y profundamente democrático. Y muy honrada por el cargo de presidenta de la Convención Constitucional que me correspondió ejercer en estos últimos seis meses”.

El Maule Sur, recordemos, estuvo representado en la Convención Constitucional por Francisca Arauna, Ricardo Montero, Fernando Salinas y Paula Labra. Precisamente, Paula Labra (RN), señaló que “hoy en el cierre oficial de la Convención, me quedo con la tranquilidad del mejor esfuerzo y trabajo, lamentablemente, no creo que se logró el objetivo que surgiera una propuesta, un texto para todos los chilenos, y eso fue por falta de acuerdos y porque se impuso mucha ideología”.

En tanto, Francisca Arauna, explicó que “ha sido un trabajo extenso, pero está realizado. Un saludo para todas y todos quienes nos entregaron su confianza para representarlos. Está el texto, le corresponde a la Ciudadanía informarse sobre los conceptos definitivos de la propuesta de nueva Constitución y decidir si aprueba o rechazan.”

El plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, será con voto obligatorio.