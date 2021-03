Crónica 30-03-2021

Entregan 15 Equipos para Pacientes Críticos al Hospital Regional de Talca

Se trata de 05 ventiladores mecánicos y 10 cánulas de Alto Flujo entregadas por el Ministerio de Salud para reforzar la atención de pacientes debido a la pandemia por COVID-19.

Un total de 15 nuevos equipos para ser utilizados en las unidades de paciente crítico entregó el Ministerio de Salud al Hospital Regional de Talca, con la finalidad de reforzar las áreas más complejas del centro asistencial ante el aumento de casos por COVID-19.

Se trata de 05 ventiladores mecánicos invasivos de alta gama, más 10 cánulas de alto flujo por una inversión total de casi 180 millones de pesos, los que permitirán seguir aumentando la capacidad de asistencia ventilatoria en la región, la cual se ha triplicado desde el inicio de la pandemia. Los equipos fueron mostrados a la comunidad por el Intendente Regional, Juan Eduardo Prieto; la SEREMI de Salud, Marlenne Durán; el SEREMI de Gobierno, Jorge Guzmán; el Director del Servicio de Salud Maule, Luis Jaime y el Director del Hospital de Talca, Osvaldo Acevedo, quienes valoraron el trabajo llevado a cabo para la contención de la pandemia.

El Director del SSM, Luis Jaime explicó que “el MINSAL nos ha enviado 5 ventiladores mecánicos de alta gama más 10 cánulas de alto flujo, lo cual se suma a 4 ventiladores destinados al Hospital de Curicó. Nuestra red de cuidados intensivos se fortalece con estos equipos de apoyo ventilatorio. No obstante, la solución pasa por evitar que los pacientes lleguen a un recinto asistencial y para ello se deben tomar todas las medidas de resguardo que nuestras autoridades nos entregan como son el lavado de manos, el uso de mascarilla y mantener el distanciamiento físico”, precisó.

En tanto el intendente Juan Eduardo Prieto señaló: “agradecer la gestión del Servicio de Salud del Maule que hoy está entregando 5 ventiladores mecánicos y 10 cánulas nasales de alto flujo al Hospital Regional de Talca. Todos los días estamos trabajando para fortalecer la red. Es importante destacar también que trabajamos en red, por lo tanto, los equipos que llegan a Talca, Curicó o Linares sirven para asistir a pacientes de todas las comunas. Dar la tranquilidad a las personas que estamos preparados y que se han aumentado considerablemente las camas UCI y UTI para garantizar la atención a todas las personas que lo requieran”.

Por su parte la SEREMI de Salud indicó que “estamos realizando mucho esfuerzo para disminuir los casos y reducir el número de personas hospitalizadas. La red se ha visto bastante estresada, afortunadamente no ha colapsado, pero los recursos no son ilimitados y si sigue aumentando el número de contagios podríamos vernos complicados. Nuestro llamado es a que las personas entiendan la gravedad de lo que está sucediendo”, indicó.

Finalmente, Osvaldo Acevedo, director del Hospital Regional de Talca señaló: "quiero agradecer al director del Servicio de Salud y a nuestro Intendente por traernos este equipamiento de última gama, que lo hemos revisado y así como cánulas de alto flujo, lo que nos viene a colaborar mucho en la implementación y ataque de la respuesta a esta pandemia. Lo que sí quiero relevar es la importancia de la vacunación. Quiero hacer un llamado a la población, el 70% de los pacientes que son hospitalizados en UCI no han sido vacunados, el 25% han recibido la primera dosis, y alrededor del 7% han recibido las dos dosis. Esos datos muestran que la vacunación es efectiva y evita que nos enfermemos con mayor gravedad. La vacunación es una estrategia importante, pero además es importante la responsabilidad y el autocuidado".

Cabe señalar que la red asistencial contaba con 42 camas críticas con ventilación mecánica invasiva en marzo de 2020 y hoy cuenta con 130 camas críticas distribuidas en los 3 hospitales de mayor complejidad, además de 6 camas UCI aportadas por la Clínica Lircay.

Próximamente se espera recibir 4 ventiladores invasivos de fabricación chilena que cumplen con todos los estándares de calidad requeridos y están en gestión otros equipamientos como un mayor número de cánulas nasales de alto flujo, bombas de infusión y monitores no invasivos, que vendrán a reforzar los hospitales de Talca, Curicó y Linares.