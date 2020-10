Social 29-10-2020

Entregan aporte monetario a transporte escolar de Cauquenes



Los documentos fueron entregados en el salón de reuniones de la Municipalidad de Cauquenes, bajo todos los protocolos sanitarios, al gremio de los transportistas escolares, quienes no han podido trabajar producto de la pandemia y se han quedado sin ingresos.

El alcalde Juan Carlos Muñoz señaló que el proceso para poder entregar este aporte monetario fue complejo, pero finalmente se pudo materializar y hoy se hace efectivo, al igual que para los locatarios del mercado, a los que se sumarán en los próximos días los taxis colectivos, micros y distintas organizaciones que este año no han podido funcionar ya sea total o parcialmente.

Fueron 30 personas las beneficiadas con estos dineros que se adjudicaron por intermedio del Gobierno Regional a petición del municipio cauquenino.

El dirigente Juan Espinoza agradeció la ayuda, ya que producto de la pandemia se han visto muy afectados y con ningún ingreso, debido a que no han podido trabajar.