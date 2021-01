Deporte 07-01-2021

Entregan kits sanitarios e implementación deportiva a clubes de fútbol amateur de Talca



La iniciativa es financiada por el Gobierno Regional con una inversión de 239 millones para los clubes dependientes de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA), los cuales podrán iniciar su regreso a las canchas cuando así lo disponga la autoridad sanitaria, respecto al Plan Paso a Paso.

Desde la cancha del complejo deportivo Brilla El Sol de Talca, se realizó la entrega de materiales e insumos para prevenir contagios por Covid-19 a once clubes de fútbol amateur de Asofutbol pertenecientes a la comuna, los que adicionalmente contarán con charlas sanitarias y deportivas para regresar a las canchas de manera segura, según las indicaciones del Ministerio de Salud.

La iniciativa regional, aprobada por el Consejo Regional y financiada por el Gobierno Regional, tiene una inversión de más de 239 millones, los que yan han comenzado a entregarse en diversas comunas de la región, con una totalidad de 31 asociaciones locales de fútbol afiliadas a ANFA y que a su vez tienen afiliados a 295 clubes de fútbol amateur a nivel regional.

Así es como el intendente, Juan Eduardo Prieto indicó que “quiero destacar la entrega de kits de sanitización a clubes pertenecientes a ANFA de todo la Región del Maule, este es un trabajo que hemos realizado en conjunto con el Consejo Regional y con la Seremía de Gobierno para que los clubes puedan retornan a la actividad física, pero de manera segura y siempre respetando todas las medidas sanitarias del Plan Paso a Paso”.

En la misma línea, el vocero de Gobierno, Jorge Guzmán Zepeda, indicó que “se han realizado entregas en otras comunas de la región y ahora es el turno de los clubes amateur de Talca. En esta ocasión hemos beneficiado a once agrupaciones deportivas con la esperanza de retornar de manera segura a las canchas, siempre respondiendo a las instrucciones de la autoridad sanitaria. Por lo que continuaremos con esta distribución para dar cumplimiento a un compromiso social del cual estamos orgullosos y que esperamos continue de manera satisfactoria para el área deportiva de nuestra región”, enfatizó.

Dentro de los resultados que se esperan está la realización de charlas en las que se trabajará las medidas de prevención y recomendaciones que entrega la autoridad sanitaria respecto al Covid-19 por parte de profesionales de la salud, además de profesores de educación física encargados de extender entrenamientos de adaptación y prevención de lesiones para cuando corresponda el regreso a las canchas, todo esto a cada una de las asociaciones afiliadas.

Asimismo, Patricio Ojeda, presidente del Consejo Regional enfatizó en que “hay una gran cantidad de maulinos que practican todo tipo de actividad física y en este caso particular, en el fútbol, buscamos que existan todas las medidas de seguridad necesarias, a medida que la autoridad lo permita, para retomar la actividad deportiva. Y por supuesto, agradecer el aporte del Consejo Regional y valorar la disposición que han tenido para estas iniciativas”..

El kit entrega consiste en juego completo de equipo (18 unidades de short, polera y medias), balones de fútbol, lienzo con medidas sanitarias, mascarillas y botiquín equipado. Junto a ello irán incluidos amonio cuaternario, pediluvio, termómetro infrarrojo y cinco litros de alcohol gel.

Cabe recordar que ya se han realizado entregas en otras comunas de la región entre las que se encuentran: Hualañé, Curepto, Vichuquén, Licantén, San Javier, Sagrada Familia, Cauquenes, Chanco y Pencahue.