Policial 18-06-2019

Entregan petición transversal a Michelle Bachelet para gestionar liberación de Braulio Jatar

Ex embajador Jorge Tarud y senador Francisco Chahuán hicieron llamado a Alta Comisionada de la ONU para interceder por periodista chileno - venezolano que lleva tres años privado de libertad por denunciar violaciones a derechos humanos por parte del régimen de Maduro.

Aprovechando que la Organización de las Naciones Unidas confirmó la visita de Michelle Bachelet a tierras venezolanas para este 19 de junio, el ex Presidente de la Comisión de Relaciones Exterior de la Cámara de Diputados y ex Embajador, Jorge Tarud, en conjunto con el senador RN, Francisco Chahuán, levantaron un petición transversal para que la Alta Comisionada de DDHH, pueda realizar todas las gestiones necesarias que permitan la liberación de Braulio Jatar.

El periodista y abogado chileno - venezolano lleva tres años recluido en Venezuela, debido a una serie de publicaciones y reportajes donde mostraba la situación social y política de dicho país, sumado a violaciones a los derechos humanos. "Confío en la trayectoria de la Alta Comisionada en materia de derechos humanos, Michelle Bachelet, de modo que todas la violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Nicolás Maduro, queden comprobadas. Además, hay un compatriota nuestro por el cual creo ella debería pedir la libertad inmediata. Braulio Jatar sólo cometió lo que para las dictaduras es un delito: haber informado sobre una protesta en su contra. Por lo tanto, esperamos que en su visita realmente le diga al mundo entero que se cometen violaciones a los derechos humanos en esa dictadura", argumentó Tarud.