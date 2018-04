Policial 01-04-2018

Entregan recomendaciones a la comunidad para evitar ser víctima de robos

El Comisario Subrogante de la Primera Comisaría de Carabineros de Linares, Capitán Pablo García Vivanco, realizó un llamado a prevenir el robo de accesorios desde el interior de los vehículos que estacionan en la vía pública: “ Es importante que los vecinos tomen las medidas pertinentes, al bajar de su automóvil; no dejar accesorio visibles en los vehículos, como mochilas, celulares, computadores u otras especies; Si deben dejar algo dentro del vehículo, deben guardarlos en la maletera o en lugares seguro, porque eso llama al delincuente a forzar una puerta, ingresar a los vehículos y proceder a la robo de especies que estén visibles en el interior de los autos. Además estacionar los vehículos en lugares autorizados, no en la periferia y con poca luminosidad, dejarlos en lugares seguros, para no tener que lamentar algún incidente”, dijo el oficial a cargo.

Entre los robos más comunes están las mochilas, notebooks, celulares, cajas de herramientas, radios, ruedas de repuesto y sillas de bebé.