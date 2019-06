Crónica 21-06-2019

Entregan recomendaciones para el cuidado de adultos mayores en los meses más fríos del año

- La académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica del Maule, Valeria Aravena, compartió consejos para mantener una buena salud en invierno.

Chile envejece y con ello, surge la necesidad de prevenir enfermedades que afecten la salud de las personas mayores. Según el Censo de 2017, el 16% de la población chilena es adulta mayor, es decir, por cada 100 menores de 15 años, hay 80,9 personas mayores de 60 años.

Ante el aumento progresivo de la población adulta mayor, la académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica del Maule sede Curicó, Valeria Aravena, entregó recomendaciones para que enfrenten el invierno. Según cifras del Ministerio de Salud, durante esta época se producen entre 4 mil y 6.500 hospitalizaciones asociadas a la influenza, virus que afecta principalmente a los niños y personas que superan los 60 años.

“Durante invierno, nos vemos enfrentados a los meses más fríos del año, lo que provoca condiciones ambientales que facilitan la transmisión de virus, haciendo más frecuente las enfermedades respiratorias, dentro de la población de riesgo están nuestros adultos mayores, y este riesgo incrementa con las enfermedades crónicas”, comentó la docente UCM.

La enfermedad más común de esta época es el resfrió, los síntomas son congestión nasal, tos y dolor de garganta, por lo que recomienda evitar los cambios bruscos de temperatura. Durante esta época aumenta el riesgo de contraer influenza, la que es provocada por el virus de la influenza, los síntomas son similares al resfrió, pero con mayor intensidad, se presenta fiebre de 38°c, cefalea, dolor muscular, cansancio, malestar general y disminución del apetito. Lo preocupante, según la docente, es que en los grupos de riesgo puede llegar a producir cuadros más graves, como neumonía y otras complicaciones, que con escasa frecuencia pueden llevar a la muerte.

“Para prevenir la influenza es necesario la vacuna que se aplica anualmente, esto debe complementarse con medidas básicas de higiene, como el lavado frecuente de las manos con agua y jabón o alcohol-gel y el uso adecuado de pañuelos desechables para cubrirse la boca y nariz al toser y estornudar. Además de medidas como ventilar la casa y no acudir a lugares con mucha aglomeración de personas como por ejemplo el mall”, puntualizó.

ALIMENTACIÓN

La alimentación repercute directamente en el estado de salud de las personas. El Ministerio de Salud recomienda que los adultos mayores mantengan una dieta saludable, lo que incluye el consumo diario de abundantes verduras y frutas, tomar leche o yogurt con poca grasa (descremados), además de preferir carnes blancas como el pescado, pavo, pollo o carnes rojas sin grasa, además de legumbres.

“Los Lácteos son una fuente de proteína, calcio, vitamina A y B y las porciones que se recomiendan son de dos a tres por día. Las carnes blancas como el pescado, el pollo además de las carnes rojas y el huevo, aportan proteínas hierro zinc y cobre, se debería consumir una porción por día. Respecto a las frutas y verduras son muy ricas en vitaminas A, C, antioxidantes y fibra, se sugieren dos porciones al día. En tanto, el pan, cereales y papas aportan a la dieta carbohidratos, fibra y calorías, se indican dos porciones diarias a la dieta”, dijo Valeria Aravena, académica de la UCM sede Curicó.

A esto se suma, consumir entre seis a ocho vasos de agua al día, ya que esto previene la deshidratación, mantiene la temperatura corporal y buena digestión y funcionamiento de los riñones.

“Cabe mencionar que, en el programa de alimentación complementaria del adulto mayor, a través de los CESFAM se entregan alimentos fortificados con micronutrientes, para mantener y mejorar el estado nutricional de los adultos mayores y mejorar sus defensas. Estos alimentos son la crema Años Dorados y la Bebida Láctea Años Dorados”, explicó.

CALEFACCIÓN PARA LOS HOGARES

Otros de los puntos que analizó la especialista, es el tipo de calefacción a utilizar, siendo la menos recomendada las estufas a parafina y leña. “La más recomendada es la calefacción eléctrica, ya que es la menos contaminante. En caso de tener calefacción a leña lo sugerido es que la leña este bien seca, ya que la leña humedad libera más material particulado y traen consecuencias para la salud, puesto que se genera una mayor contaminación intradomiciliaria, lo que podría provocar importantes enfermedades respiratorias en el adulto mayor o complicar las ya existentes”, comentó.

Recomienda utilizar en menor cantidad las estufas a gas, ya que igual emiten gases al interior del hogar, por lo que se sugiere su uso, solo en lugares con buena ventilación para una permanente renovación del aire, que permita controlar la humedad ambiental. “Es importante recordar que la calefacción con gas no se debiera usar en dormitorios completamente cerrados, por el riesgo de intoxicación”, especificó.