Policial 07-12-2018

Entregan recomendaciones para evitar accidente por mal uso de artefactos eléctricos en Navidad

Un decálogo con consejos y recomendaciones fueron entregados por la empresa ENEL y el Ministerio de Energía, para evitar incendios o accidentes derivados del mal estado o erróneo uso de artefactos en días previos y durante Navidad.

El decálogo incluye los siguientes puntos:

1.- Comprar guirnaldas de cable grueso, las de cable delgado se cortan, agrietan o se funden producto del paso de la corriente.

2.- Al usar las mismas guirnaldas del año anterior, asegurarse que los cables no tengan cortes ni fisuras. En caso contrario, desecharlas.

3.- No sobrecargar la instalación eléctrica de la casa con excesiva decoración navideña, de manera de evitar el sobrecalentamiento de los cables, las luces y el árbol de pascua.

4.- Evitar adornar los árboles de los jardines exteriores, ya que en estas zonas habitualmente se riega y mantienen humedad, lo que aumenta la probabilidad de electrocución.

5.- Por ningún motivo realizar instalaciones provisorias al interior de la vivienda si no cuenta con respaldo técnico. Éstas pueden quedar defectuosas y provocar accidentes fatales o incendios en los hogares.

6.- Ser precavido con el uso e instalación de alargadores y zapatillas. No sólo se corre el riesgo de sobrecarga, sino que también los niños y mascotas se pueden enredar y corren riesgo de electrocución.

7.- Los alargadores también deben estar certificados para asegurar su calidad y evitar recalentamientos de cables.

8.- Cerciorarse que los alargadores no tengan cortes, fisuras o cables pelados y que el enchufe esté en buenas condiciones.

9.- Fijarse en los alvéolos del alargador, los que deben estar protegidos, de manera que puedan introducirse elementos metálicos en su interior.

10.- Evitar el uso de triples y cuádruples porque sobrecargan el sistema eléctrico del hogar.