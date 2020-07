Crónica 15-07-2020

Entregan Ventiladores Mecánicos en Hospitales de San Javier y Parral



Un total de 4 ventiladores mecánicos donó la empresa Sigma al Servicio de Salud Maule, de los cuales 2 quedaron en Talca y otros fueron entregados recientemente a los hospitales de San Javier y Parral para brindar atención a los pacientes que lo requieran en el servicio de urgencia.

El Director del Servicio de Salud Maule, Luis Jaime, se trasladó hasta ambos centros asistenciales para hacer entrega de estos ventiladores mecánicos junto al médico del Comité Operativo de Emergencias (COE), Andrés Lagos, con quien explicó la forma en que deben ser operados para la atención de usuarios.

Según el Dr. Luis Jaime “se trata de un equipamiento altamente sofisticado que queda en el hospital y que formará parte de los equipos de urgencia, de tal forma que los pacientes que lo requieran, lo puedan usar aquí a la espera de ser trasladado a un centro de mayor complejidad”, enfatizó la autoridad.

La entrega de estos ventiladores a los hospitales de mediana complejidad de Parral y San Javier representa un importante avance para la seguridad de los pacientes, ya que se potencia la atención de salud, mejorando las posibilidades de tratamiento al contar con equipos de última generación.

El Director del Hospital de San Javier, Luis Correa agradeció la entrega del ventilador, puesto que constituye una forma concreta de mejorar la calidad de la atención de los pacientes de la comuna. Lo cual, sumado a la mejora en las dependencias de la urgencia, que cuenta con un área de atención para pacientes respiratorios y otra área para otras patologías, le da una mayor seguridad a los usuarios en contexto de pandemia.

En tanto el Director del Hospital de Parral, Ricardo Perales, explicó que se trata de “un aporte, es un equipo más que recibe nuestro hospital. Si bien la pandemia ha significado un desafío enorme para nuestros equipos de salud, hemos recibido el apoyo del Servicio de Salud Maule para enfrentarla”, concluyó.

Durante la entrega también estuvo presente la alcaldesa de Parral, Paula Retamal, quien agradeció la entrega de este equipamiento, señalando que “una de las preocupaciones de la comunidad era no contar con un ventilador mecánico, ya que si bien es cierto este equipo no es para armar una cama UCI, en caso de que se requiera, podremos contar con él ante una eventualidad. Tenemos el personal capacitado y más implementos para enfrentar la pandemia. Ojalá no sea necesario utilizarlo, pero en caso de que así sea, ya contamos con él y por eso es que agradecemos al Servicio de Salud Maule por la deferencia y la preocupación de traer un implemento de este nivel a Parral”, concluyó.