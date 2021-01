Social 06-01-2021

Entregaron de certificados de los cursos Get Connected e I. T . Essentials de la Academia Cisco de Instituto Politécnico



Este acto académico se realizó en el salón audiovisual del establecimiento , con todas las medidas sanitarias exigidas para este tipo de reuniones, es decir, aforo, distanciamiento social , uso de mascarillas y alcohol gel , se realizó en la modalidad presencial y on line , con invitación a la Dirección Provincial de Educación y al Daem .

Se destacó en el relato del Profesor Guillermo Nuñez , el Proyecto Educativo del Instituto Politécnico, que tiene como misión formar personas integras y su visión el compromiso total con la educación pública, los sellos educativo que lo diferencian son : Inclusion Social , Formacion Ciudadana , Excelencia Académica y Profesional e Innovación y Tecnológica . Este sello , incorpora las competencias digitales que son claves en la sociedad del siglo XXI .

Tambien saludaron y felicitaron a los estudiantes, Ximena Tapia, Jefe UTP , la Profesora Elvira Lepe y Zirpa Navarro , Orientadoras del establecimiento en relación a que un número importante de estudiantes venciendo todas las adversidades que esta pandemia impuso como falta de recursos , conectividad , problemas de trabajo de las familias y distanciamiento social, han logrado acreditarse en el curso de competencias digitales de la Profesora Mireya Leiva, quien también entregó un reconocimiento a los estudiantes del curso, Get Connected, e I.T. Essential, que incorpora las competencias digitales básicas para integrarse al estudio on line.

Este ha sido un año muy especial dónde 4 millones de estudiantes y mas de trescientos mil profesores, han debido adaptarse desde las clases presenciales a las clases remotas u on line, con grandes problemas de recursos y conectividad por parte de los estudiantes y falta de conocimientos de las plataformas on line de los docentes ya que su formación no contemplaba estas competencias .

Sin embargo, el equipo directivo trabajó colaborativamente con los docentes y anticipándose a estas situaciones implementó un par de años antes, las plataformas digitales Correo Electrónico Institucional, Sistema de Notas Poli 2.0, Aula Virtual Moodle, y Cisco Networking Instituto Politécnico. Sin duda, la acreditación de competencias , entrega un plus al estudiante , ya que es un certificado aparte .

La relación público privada o escuela empresa , se ha institucionalizado a través del CAE(consejo Asesor Empresarial) , el cual ha sido muy importante en llevar adelante la innovación tecnológica y poder implementar en el curriculum, las competencias digitales, ya que el Instituto Politecnico, es uno de los primeros en el pais, que incorpora en su curriculum de libre disposición.

La directora del Instituto Politécnico, , Claudia González, valoró el trabajo y compromiso de los docentes y destacó el esfuerzo de los estudiantes y su familias que sobreponiéndose a todas las condiciones adversas que esta emergencia sanitaria, lograron este reconocimiento. La acreditación tiene reconocimiento internacional y también es valorada por Institutos y Universidades del país.