Deporte 16-05-2019

Entrenador Atilio Tapia: “Han sido desafortunadas las declaraciones de Iván Morales contra la “U”

- El estratega formó al jugador en la filial de Colo-Colo en Linares

Recientemente, el delantero colocolino Iván Morales no tuvo filtro alguno y calentó el clásico ante Universidad de Chile con una fuerte declaración en el programa Colo-Colo TV, señalando que “me gustaría ver a la “U” en Primera B. Sería una vergüenza para ellos”.

Esta declaración generó una serie de reacciones, incluso de su primer entrenador, el longaviano Atilio Tapia, quien lo trajo a la filial de Colo-Colo en Linares cuando apenas tenía 11 años, y a los 13 lo llevó a Santiago a probarse en el club albo donde milita actualmente.

“No sé qué le pasó a Iván, era un muchacho humilde que venía desde La Puntilla. A lo mejor lo traiciona su juventud, pero encuentro que sus declaraciones fueron muy desafortunadas. Uno siempre tiene que respetar a sus rivales, y más aún si es un equipo grande como la “U”.

“No obstante, si bien esta declaración le ha ganado la odiosidad de los hinchas del club azul, nadie puede desconocer sus méritos como futbolista, ya que es un jugador que por algo ha llegado al primer equipo de Colo-Colo. Y es un orgullo para nuestra Escuela que Iván haya integrado la selección Sub 17, Sub 20 y también la Selección Adulta”.

“En el primer proceso de formación de este destacado jugador que mostró sus condiciones desde que era un niño, también tuvo bastante que ver Jorge Cordero, ex puntero izquierdo de Colo-Colo y también ex jugador de Deportes Linares”, afirmó Tapia.