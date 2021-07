Crónica 10-07-2021

Epidemióloga analiza los cambios en las restricciones del Plan Paso a Paso

La Directora de Salud Pública de la Universidad de Talca, Erika Retamal, manifestó que no es momento de relajar las medidas considerando el ingreso de variantes como la Delta.



El jueves se dieron a conocer una serie de cambios en el Plan Paso a Paso implementado por el Gobierno para hacer frente a la pandemia de Coronavirus. Entre las novedades están los cambios en los aforos, dando mayor libertad de desplazamiento y reunión a las personas que efectuaron el proceso de vacunación y cuentan con el Permiso de Movilidad; la incorporación de horarios diferidos en el toque de queda, dependiendo del porcentaje de población vacunada, superior al 80% y una tasa de incidencia de casos activos menor a 150; entre otros aspectos.

La directora del Departamento de Salud Pública y académica de la Universidad de Talca, Erika Retamal, indicó que cree que aún no es el momento para relajar las medidas implementadas. “No por lo menos antes de tener una secuenciación adecuada, para saber cuál es el porcentaje real de la variante Delta en el país, ya que todavía no tenemos certeza”, afirmó.

Y agregó que a esto se debe agregar la generación de criterios más estructurados y estandarizados para permitir que las personas salgan del país y así impedir realmente el paso de nuevas variantes.



AFOROS

En relación a la diferencia en el aforo de los lugares dependiendo si la persona cuenta o no con su permiso de movilidad, la epidemióloga señaló que se debe recordar que las personas que están vacunadas tienen menos probabilidad de enfermar, sin embargo también pueden contagiarse.

“Está bien que se le den mayores facilidades a la población vacunada, pero además tenemos que nivelar la cancha para que todos y todas tengan las mismas oportunidades de vacunación, por esto es importante el anuncio de ir a vacunar a sectores más aislados”, valoró.

Retamal se mostró de acuerdo en la posibilidad de mayor movilidad en espacios al aire libre. “Es algo absolutamente necesario, pero siempre recordando las medidas sanitarias como es el correcto uso de mascarillas”, precisó y enfatizó en la necesidad que el gobierno no solo ponga énfasis en la responsabilidad individual de las personas, sino también incorpore en su discurso la importancia de las determinantes sociales y situaciones estructurales que existen en Chile y que hacen que este tipo de enfermedades se comporten de diferente manera, dependiendo de los distintos lugares del país.



VUELTA AL COLEGIO

En este sentido, la especialista, puso como ejemplo lo que ocurre en los establecimientos educacionales, donde hay un porcentaje de menores que pueden trasladarse en vehículos particulares, mientras otro número importante de ellos se debe movilizar en locomoción pública, lo que aumenta sus posibilidades de contagio. “Aquí se observa claramente el tema de las determinantes sociales que hacen que un grupo tenga menos exposición que el otro al virus”, puntualizó.