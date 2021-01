Social 10-01-2021

Epidemióloga: “No hay certeza de que las personas vacunadas no vayan a transmitir el Coronavirus, hay que mantener medidas preventivas”



La académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, Loreto Núñez, afirmó que es importante alertar a la población sobre la relevancia de mantener el uso de mascarillas, distancia física y lavado frecuente de manos.



En días en que los casos de COVID-19 siguen aumentando y que se ha visto a través de redes sociales y medios de comunicación cómo en algunas zonas se han relajado las medidas preventivas, los expertos hacen un llamado a que las personas se sigan cuidando. Y es que la apertura de permisos para vacaciones y el anuncio de que la vacuna llegará próximamente a la ciudadanía han mermado la correcta comunicación de riesgo y han generado cierto relajo con presencia masiva de turistas en las playas y realización de fiestas masivas sin respetar las restricciones sanitarias.

"Es importante alertar a la población de que la vacuna protege a la persona que la va a recibir, pero no está claro todavía si esta persona -que está protegida por la inoculación- puede seguir transmitiendo el virus al tener contacto con el SARS-Cov-2. Se debe considerar que este puede ir a sus vías respiratorias, al estar inmunizada esa persona no se va a enfermar o lo hará levemente, pero está la posibilidad y factibilidad que pueda igual transmitir el Coronavirus desde sus vías respiratorias a otras personas, por lo tanto, las medidas deben seguir manteniéndose de manera sistemática", explicó Núñez.



IMPORTANCIA DE VACUNARSE

Según los expertos, es relevante que toda la población se vacune para generar la inmunidad de rebaño requerida. Sobre aquello, el académico del Departamento de Salud Pública, Alejandro Poblete, explicó que más allá de que en Chile la legislación no contemple la obligatoriedad de las vacunas como la del Coronavirus, “si bien la inoculación es voluntaria, tenemos que hacer un llamado a la población para que se vacune, es la única forma de proteger también a quienes no van a recibir la inmunización que son las embarazadas y los niños menores de 16 años. La obligación va desde el punto de vista ético de cada persona, si yo me protejo estoy cuidando también al resto de la comunidad

Además, enfatizó que “el virus no se va a eliminar del ambiente por el hecho de que las personas estén vacunadas, siguen estando en riesgo y por eso es relevante mantener las medidas preventivas.”

Núñez agregó que “es importante recalcar en la población la importancia que tiene el cuidado personal. La autoridad tiene que hacer lo suyo con la trazabilidad, el testeo, la aislación y la cuarentena, que sabemos que tiene dificultades para llevarlo a cabo. Hemos sido campeones y hemos llevado el coronavirus a la antártica, entonces lo que nos queda es hacer nuestra cuota que es adoptar las medidas preventivas”.