Crónica 17-06-2020

Epidemióloga UTalca: “La cuarentena no hará milagros, se requiere identificar casos, hacer trazabilidad y aislar a las personas contagiadas y sus contactos”



Salubristas de la casa de estudios maulina plantearon su preocupación por la falta de efectividad que han tenido las medidas de confinamiento en algunas zonas.



En Chile se requieren más medidas que se sumen a las cuarentenas ya aplicadas en diferentes partes del país para de reducir los casos de Covid-19. Es lo que plantean dos salubristas de la Universidad de Talca a más de 100 días del inicio de la pandemia en el territorio nacional.

Erika Retamal, directora de Salud Pública de la UTalca; y la epidemióloga y académica Loreto Núñez sostienen que es necesario apuntar al aislamiento de los casos existentes y a una correcta trazabilidad de los contagios.

Núñez, es enfática en afirmar que las cuarentenas no son del todo efectivas, debido a la dificultad que tiene la gente para poder cumplirlas: “Lo que se requiere es sumar otras medidas que se han comprobado fueron efectivas en la epidemia -por ejemplo en China- como el aislamiento de los casos, para poder contactarlos rápidamente y hacer un rastreo”.

“No necesariamente la cuarentena hará milagros. Lo que se requiere es identificar los casos, aislarlos en las residencias sanitarias y hacer cuarentena de los contactos. Se necesita la trazabilidad de todos los contagios”, afirma la investigadora y académica de la casa de estudios maulina.

Por su parte, Retamal manifiesta que es necesario mejorar lo que denominó “la poca consideración que se le ha dado al contagio intradomiciliario. No podemos olvidar que al enviar a las personas a cuarentena y si éstas no tienen las condiciones adecuadas, se producirá un aumento de contagio al interior de los hogares”.

¿Cómo podemos evitar esto? “En primera instancia no debemos olvidar que la salud está condicionada socialmente, por tanto al no sopesar los determinantes sociales de la salud con antelación, puede llevar a estos problemas en la población. La desigualdad existente en el país se ha develado cruelmente en estos momentos”, dice la académica.