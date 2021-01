Crónica 15-01-2021

Epidemiólogos advierten sobre riesgos de mensajes erráticos en campaña contra el COVID-19



Académicos de la UTalca valoraron cambios en el Plan Paso a Paso, porque estiman que van en la línea de extremar medidas de precaución. Pero manifestaron inquietud por la efectividad de la comunicación del riesgo

La casa de estudios maulina realizó segundo operativo de Búsqueda Activa de Casos de Coronavirus, con una toma masiva de exámenes PCR en el Campus Talca, hasta donde acudieron más de 200 personas.





“Si nosotros decimos un día que está prohibida la música y al otro recomendamos que escuchen música, eso va generando en la opinión pública una suerte de pensar que las recomendaciones son un poco erráticas y eso genera incredulidad en la comunidad”, afirmó la directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, Erika Retamal, consultada por los cambios en el Plan Paso a Paso, durante un operativo de Búsqueda Activa de Casos de COVID-19 realizado en la casa de estudios maulina.

La epidemióloga sostuvo que hay otras medidas más importantes en la labor preventiva de contagio que la recomendación de no escuchar música en los restaurantes. “Por ejemplo, hay que insistir en las reuniones con poca gente y al aire libre; y también en la mayor fiscalización de los lugares de trabajo, que existan las medidas de prevención y precaución adecuada”, agregó.

La experta sostuvo que la evidencia señala que a mayor volumen de la música ambiental, la gente tenderá a hablar más fuerte y por ende aumentará la transmisión de gotitas, sin embargo -dijo- la prohibición de la música era “bastante exagerada”. “La recomendación es usar la música más despacio para que las personas puedan hablar sin gritar. En estos momentos también tenemos que estar preocupados de la salud mental de las personas, entonces es importantísimo que se recreen con la música y no sea prohibido escuchar en un local de reunión”, resaltó la docente.

Debido a la actual situación epidemiológica, con un alza sostenido de los casos desde el mes de diciembre a la fecha, la académica sostuvo que era necesario y aconsejable extremar las medidas de precaución en el Plan Paso a Paso, ya sea haciéndola mucho más clara en materia de permisos, como en la duración de las cuarentenas. “En estos momentos la comunidad y la opinión pública necesita certezas y certidumbres”, enfatizó Retamal.

“El compromiso de la ciudadanía va mucho en la comunicación de riesgo clara y efectiva de la autoridad sanitaria. Entonces, estas certezas y claridades contribuyen a la mayor obediencia de la ciudadanía”, recalcó.

Una opinión similar tuvo el epidemiólogo y director de Salud del Estudiante, Daniel Jiménez, quien dijo que una de las medidas más acertadas es la disminución de los aforos. Y precisó que es clave transmitir de manera clara y concisa la información sin contradicciones. “Esperemos que con estos cambios en el Plan Paso a paso se haga más restrictiva la movilidad de las personas y con eso bajen los contagios. Como siempre, el llamado es respetar las medidas que ha tomado la autoridad”, agregó.



BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS EN LA UTALCA



Este miércoles se realizó un segundo operativo, a cargo del Equipo de Coordinación Institucional COVID-19 (ECICOVID) y el Centro de Salud Familiar Julio Contardo, que apuntó a la Búsqueda Activa de Casos de Coronavirus en la universidad, esta vez en el Campus Talca. Tal como lo indicó la directora de ECICOVID y vicerrectora de Desarrollo Estudiantil, Paula Caballero, fueron más de 200 los funcionarios quienes, previa inscripción, se tomaron el examen de PCR.

“La búsqueda activa de casos es la estrategia más importante que se tiene para poder controlar la pandemia, porque hay muchos casos inactivos y están contagiando. Hay que pesquisarlos para que puedan hacer su cuarentena y así evitar el alza de los indicadores”, dijo la autoridad universitaria.

Por su parte el académico de la UTalca y director del Cesfam Julio Contardo, Alejandro Poblete, manifestó que no obstante que la vacuna contra el COVID-19 ya se encuentra en el país, es necesario mantener los elementos de protección personal. “Esta forma de trabajar en conjunto entre la academia y los centros de salud, es la única manera de salir adelante y enfrentar esta pandemia”, señaló.

En tanto, los funcionarios que participaron en el operativo, desarrollado en el Campus Talca, destacaron la posibilidad de tomarse un examen PCR. El kinesiólogo José Ignacio Bustos planteó la necesidad de “tener certeza entre las personas que no tienen sintomatología. Es importante que la universidad otorgue esta posibilidad”, comentó.

Elizabeth Guerrero, funcionaria del Departamento de Apoyo Financiero de la UTalca, dijo que la toma del examen es relevante debido a su función en la que está en contacto con público. “Es importante para detectar casos, y es también una acción preventiva de la enfermedad, por nuestros hijos y familias”, afirmó.

Por su parte, Franco Mella, coordinador de Movilidad Internacional, destacó la oportunidad de someterse al PCR. “Me vino como anillo al dedo porque la semana pasada trabajé en el equipo examinador de la Prueba de Transición. Aparte, he venido constantemente a la oficina, así es que esto es definitivamente positivo”, dijo.