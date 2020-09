Social 15-09-2020

Epidemiólogos de UTalca hacen llamado a la ciudadanía a mantener la distancia física durante Fiestas Patrias



Además continuar con las medidas de autocuidado, como el lavado frecuente de manos, uso de mascarillas y especialmente no salir de la casa a celebrar con familiares o amigos para evitar nuevos contagios.



Se aproxima la celebración de Fiestas Patrias, época que tradicionalmente reunía a las familias y amigos. Sin embargo, este año debido a la pandemia del Coronavirus, epidemiólogos de la Universidad de Talca, esta situación deberá cambiar debido a la necesidad de mantener la distancia física y evitar las aglomeraciones de personas. En este contexto, epidemiólogos de la Universidad de Talca hicieron un llamado a la ciudadanía y a las autoridades a mantener las medidas de autocuidado para evitar la propagación del virus y el consiguiente aumento en los contagios.

“Recalcar y hacer nuevamente el llamado a la gente que no tiene que bajar los brazos. Tenemos que seguir manteniendo las medidas que hemos tomado de distanciamiento físico, del uso de mascarillas. Ojalá no salir de la casa a excepción de que sea estrictamente necesario”, aseguró Daniel Jiménez, epidemiólogo y director de Salud del Estudiante de la UTalca. Y comentó que lo recomendable es compartir y disfrutar esta celebración con aquellos que viven en la misma casa para evitar nuevos contagios y no exponer a los seres queridos.

“Es importante no juntarse a celebrar con familiares o amigos, porque en el fondo aquí tenemos que tener algo en consideración: mientras no tengamos una vacuna y un tratamiento específico el virus va a seguir circulando. Por lo tanto, cualquier evento de movilidad o juntarse con otras personas implica un riesgo, sobre todo si es en este contexto que es mucho más cercano”, aseguró Jiménez.

Asimismo, Erika Retamal, directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, enfatizó las medidas que se deben tener en este contexto de pandemia e hizo un llamado a las autoridades durante esta fecha a reforzar la sanitización de espacios. “Como existen varios días libres durante estas Fiestas Patrias insistir en medidas básicas de autocuidado como es el lavado frecuente de manos, no nos podemos olvidar. De preferencia que existan en las calles dispensadores de agua y jabón para que las personas tengan acceso a realizar esta simple medida de autocuidado, pero es fundamental, mantener la distancia física y el uso de mascarillas. Si vamos a tener varios días libres va a existir la tentación, porque existe la costumbre de moverse a segundas viviendas o bien visitar familiares, evitar en lo posible hacer esto porque podríamos llevar el virus con nosotros a localidades donde la circulación de este es muy baja”, aseguró.

En la misma línea Jiménez dijo que “El otro llamado puede ser a las mismas autoridades a que por esas fechas puedan quizás endurecer algunas medidas y también hacer que se apliquen, poner quizás más monitorización al cumplimiento de esas reglas”.