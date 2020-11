Crónica 05-11-2020

Epidemiólogos recuerdan medidas preventivas para prevenir contagios de Coronavirus durante el verano

- El Ministerio de Salud lanzó un protocolo para el uso de piscinas públicas durante la pandemia, pero expertos aseguran que éstas podrían no ser suficientes desde la perspectiva que las personas tienden a relajar el cumplimiento de las restricciones..



Para poder utilizar las piscinas públicas durante esta temporada estival de manera segura, el Ministerio de Salud (MINSAL) estableció un protocolo con diversas medidas de cuidado para las comunas en etapas 4 y 5. Evitar aglomeraciones, utilizar alcohol gel frecuentemente y mantener el aforo recomendado, son algunas de las normas que buscan prevenir contagios.

El epidemiólogo y director de Salud del Estudiante de la Universidad de Talca, Daniel Jiménez, aseguró que “vamos a entrar a un periodo de verano, en que uno está acostumbrado a ir a la piscina y hacer otro tipo de actividades, pero creo que la medida más segura es tratar de no ir”.

Jiménez advierte que, a pesar de que el protocolo sanitario del MINSAL debiera funcionar, no cree que la gente cumpla con lo estipulado, “el riesgo siempre va a existir, sobre todo si las personas se sacan las mascarillas, porque van a estar más cerca otras. No se si se va a cumplir tan cabalmente el distanciamiento físico dentro de las piscinas”.

El especialista aseguró que, estas instalaciones son lugares más peligrosos que otros espacios públicos. “El riesgo de contagiarse es más alto que ir a un restaurante con terraza abierta, porque es un entorno menos controlado”, explicó.

A pesar de que la evidencia muestra que los protocolos establecidos debieran prevenir la propagación del virus en estos lugares de esparcimiento, Jiménez aseguró que “la implementación va a ser muy compleja y la gente no va a estar preocupada de eso”.

La epidemióloga y directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, Erika Retamal, explicó que “no hay evidencia que exista trasmisión de COVID por agua, por compartir el espacio. Seguimos con el mismo método de trasmisión: gotitas y contacto con las personas, y la transmisión aérea que está en procedimiento y es discutible. Por tanto, de quien tenemos que alejarnos, no es del agua, sino que de las personas que están en el agua”.

Por eso recuerda que, incluso dentro de las piscinas, se debe mantener la distancia física. “En ellas también hay que tener aforo, se recomiendan cuatro metros cuadrados”. En la piscina no hay que andar con mascarillas, en el mar tampoco hay que andar con mascarillas, pero cuando se salgan a la arena o al parque, ahí es obligatorio volver a usarlas”.

Además, en el protocolo se establecen otros resguardos. “No van a funcionar los camarines, y los espacios compartidos también van a tener que mantener una distancia importante. Si tienen juegos no van a estar funcionando aquellos para los niños, ni los bebederos de agua”, detalló la académica.