Deportes 23-06-2021

Equipo chileno de ciclismo competirá en el Panamericano de Lima

Competencia internacional se disputará en el velódromo construido en 2019 y que, por efectos de la pandemia, prácticamente no lo han usado. Selección nacional la integran tres ciclistas de Curicó.



En Lima se encuentra concentrado el equipo chileno de ciclismo que participará en el Campeonato Panamericano, a realizarse entre el 23 y el 29 de junio.

El evento deportivo internacional reservado para la categoría elite, es organizado por el Comité de Gestión de la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI).

La escudería chilena está integrada por Cristopher Ponce, José Luis Rodríguez, Cristián Arriagada, Felipe Pizarro y Pablo Seidedos, dirigidos por el head coach, Miguel Burgos.

Al respecto, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos, señaló “después de un largo proceso selectivo, se conformó el equipo chileno de ciclismo que cuenta con 3 deportistas de la ciudad de Curicó. Cristián Arriagada, Felipe Pizarro y Pablo Seidedos, lo que demuestra la vigencia de este deporte en esta zona. Previo al viaje a Lima, realizaron un concentrado en Peñalolén que les permitió cuidarse y viajar sin inconvenientes, así que desearles mucho éxito en el Panamericano”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

La primera prueba del torneo será la 4 x 4.000 persecución por equipos.

Felipe Pizarro emerge como uno de los ciclistas con altas probabilidades de figurar “sé que tengo muchas posibilidades de obtener una medalla. Allá nos encontraremos con Colombia, México y Argentina que son potencias, pero creo que nosotros nos encontramos en un gran nivel. Este fue un proceso largo. Se presentaron muchos ciclistas y quedamos 5 y de esos, 3 somos de Curicó, así que voy con muchas ganas”, dijo el seleccionado chileno.

Reconoció más adelante “me he encontrado últimamente bastante fuerte, me he sentido súper seguro y espero que todo salga bien. En general, lo que todo ciclista busca son carreras. Hoy es muy difícil desarrollarla. También se ve un poco de injusticia, ya que el fútbol y otros deportes activos se les permite, mientras que nosotros hemos estado mucho tiempo ´parados´”, aseguró el pedalero.

La competencia se llevará a efecto en un moderno velódromo que fue construido en 2019 y que prácticamente no ha sido ocupado debido a la pandemia.

Felipe Pizarro manifestó que hubo que adecuarse a las circunstancias sanitarias que vive la humanidad ”después de harto tiempo sin carreras y con muy poco gimnasio, el cuerpo empieza a perder fuerza. Hay gente que comienza a engordar bastante si no sabe aprovechar su tiempo. De mi parte, fue un tiempo muy difícil. Llegó un momento en el cual mi desmotivación fue tanto, que empecé a subir de peso, pero gracias a Dios volví lo más fuerte posible. Hoy estoy a tono y sigo dándole para lograr mis objetivos”.

La prueba 4 x 4.000 persecución por equipos, en donde Chile aparece con altas posibilidades de pelear medalla, se disputará este viernes.