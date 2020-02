Deporte 02-02-2020

Equipo de Baby Fútbol de la Municipalidad de Linares se coronó Campeón Nacional del 20° Campeonato “Washington Troncoso Gaete”

El torneo se realizó en honor al destacado ex dirigente gremial linarense.



En un apretado partido no apto para cardíacos, Linares se llevó el triunfo en definición a penales, tras empatar 1 a 1 con su similar de Arica, quienes tuvieron la oportunidad de llevarse el título si no hubieran errado un penal en el último minuto del partido, convirtiendo al arquero de Linares, Daniel Muñoz, en uno de los mejores jugadores del partido, junto al defensa Mauricio Alegría quien fue protagonista de 2 goles.



El equipo estuvo dirigido por el director de Administración y Finanzas, Víctor Hugo Castro, y el presidente de gremio, Patricio Letelier.



En la oportunidad el alcalde Mario Meza Vásquez y un grupo de funcionarios municipales acompañó y alentó al equipo que a la postre se llevaría la ansiada copa, cuya versión número 21° se jugará en nuestra ciudad en junio o noviembre de este año.