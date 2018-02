Deporte 16-02-2018

Equipo femenino de la Puntilla busca fichar nuevas integrantes

Hasta ahora 10 son las que conforman el equipo, ya consiguieron entretenedor y se preparan para los campeonatos. Están decididas y aspiran a conseguir copas.

Son mujeres, algunas de ellas madres, viven en el sector de la Puntilla en Longaví y dos veces a la semana se reúnen para entrenar. Una estudia Pedagogía en Educación Física y -por ahora- es quien las entrena, pero sueñan con más. Luego de dos años jugando partidos amistosos en su sector, decidieron profesionalizar su pasión, y participar como equipo de campeonatos regionales y nacionales. Les ha ido bien, encontraron un entrenador; Alonso Canales, quien les pidió como requisito que fueran más, por lo menos 12. “Ahora somos 10, hasta hace poco éramos 13, pero quedaron embarazadas” cuenta Yuri Vásquez, capitana del equipo. Quien entiende que este es “un tema” para ellas, quienes han sabido salir adelante con las bajas por la maternidad.

A veces juegan con los niños de sub 15, pero saben de su talento y confían en que llegarán muy lejos. En este sentido Francisco Jaramillo, Presidente de la Asociación Precordillera, que incluye clubes de Roblería, el Peñasco, San Víctor Álamos, Las Cruces, entre otros… Cuenta que hace algunas semanas se realizó un campeonato nacional femenino en Linares, en donde vinieron clubes de todo Chile, en ese campeonato el equipo fue una mezcla de jugadoras de distintos sectores. Ahora prepara lo que será un campeonato local y ahí entrará el equipo de La Puntilla. “Esto es algo nuevo para la comuna, si bien existen equipos femeninos, son todos sub 13 y ahora por primera vez habrá un equipo de adultas”, cuenta, quien muy entusiasmado, asegura que si no se presentan en el Regional irán al Nacional.

Este año por primera vez tendrán fechas con equipos femeninos. Si bien hace ya dos, que viene trabajando con mujeres siempre ha sido un combinado de diferentes clubes del sector “Ahora el equipo de la Puntilla será el representante”, cuenta Francisco, quien lleva años trabajando en fútbol, pero siempre con hombres. “Antes tenía una perspectiva más bien prejuiciada, pero ahora que he trabajado con mujeres me doy cuenta que tienen un talento impresionante, y eso que no lo han trabajado profesionalmente, además entre ellas se genera un lazo especial, por eso me interesó este equipo. Además también tienen la misma sed de victoria”, reflexiona.

El equipo está conformado por: Maritza Reyes Urrutia, Nicole Villagra Urrutia, Nataly Cerda Almuna, Solange Villa Muñoz, Yuri Vásquez Morales, Daniela Cerda Vásquez, Cristina Muñoz Vásquez, Sandra Díaz Almuna, Macarena Rosales Alarcón y Yesenia Alarcón Orellana.

Yuri cuenta que ella siempre soñó con hacer un equipo y jugar. Quiere que sean conocidas y puedan participar de campeonatos regionales y nacionales. “Jugamos siempre y queremos ganar copas”, asegura, además de manifestar que la idea es incentivar a más mujeres que participen. “A veces tienen miedo a ponerse etiquetas de masculinidad, y eso no es así”. Para ella el fútbol ha sido siempre parte de su vida. Son 5 hermanas y todas desde pequeñas que son “Futboleras”. Su papá siempre las incentivó, y ahora que él tiene 73 años sigue jugando con su familia.

Para Yuri el deporte es lo más importante “Aquí la mayoría tiene bebé, entonces nos sirve para estar activas, para no deprimirnos”, dice y aunque si bien al principio en campo no las consideraban por el hecho de ser mujeres, “Ahora van porque saben que sabemos jugar y lo hacemos bien”.