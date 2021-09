Crónica 23-09-2021

Equipos de Vialidad apoyan en la prevención de incendios forestales



Autoridades dieron el vamos a las labores que Obras Públicas y Agricultura realizarán, a través de Vialidad y Conaf, en 390 kilómetros de caminos que serán limpiados para reducir y eliminar el material combustible presente en las fajas fiscales de las rutas regionales.





Con la temporada de incendios forestales que se acerca, los equipos de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, como parte de las labores de apoyo que presta a Conaf, realizarán trabajos de limpieza de material combustible presente en las fajas fiscales de las rutas regionales.

Serán alrededor de 390 kilómetros de caminos los que serán abordados por el Departamento de Conservación del Maule y ejecutados por los equipos provinciales y por las empresas a cargo de los contratos globales.

“El día de ayer estuvimos con la ministra de Agricultura visitando algunos sectores que han sido afectados por incendios forestales y hoy seguimos trabajando en la prevención y estamos acompañando a los equipos que cumplen un rol importante en el despeje de los caminos y queremos seguir reforzando el llamado a la conciencia”, destacó el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto.

Cerca del 99% de este tipo de siniestros es causado por factor humano, por lo que es por ello que las autoridades reiteraron el llamado a la precaución y cuidado del entorno en la Región del Maule.

“Nuestros bosques son importantes desde el aspecto económicos, sociales y ambientales, más aún en contexto de cambio climático y hacemos nuevamente el llamado a cuidarlos y por eso no sólo combatimos incendios, sino que además los prevenimos”, añadió el director regional de Conaf, Luis Carrasco.

Dentro de las acciones de prevención que se desarrollarán en la región, destaca el trabajo de reducción de combustible con máquina trituradora en las comunas de Constitución, Curepto, Empedrado y Cauquenes.

“Tenemos cuatro trituradoras que nos permite llegar en apoyo, además de la limpieza de faja fiscal. Destacamos que las coordinaciones comenzaron muchos más temprano, además de la importancia de contar con aeródromos en la región, que son cuatro, en todas las provincias, para poder combatir incendios en caso de ocurrencia”, resaltó la seremi MOP, Claudia Vasconcellos.

En la temporada 2020 - 2021 el mayor número de incendios forestales se produjo en la Provincia de Talca donde se registraron 279 siniestros, mientras que el menor número de siniestros (83) se produjo en la provincia de Cauquenes. La provincia de Curicó en tanto registró más superficie afectada, llegando a 3.536 hectáreas por 158 siniestros.

“Tenemos más de 1 millón 200 mil hectáreas de bosque en el Maule y no queremos perder este patrimonio y para eso tenemos programas de prevención, pero de todas formas el llamado es al cuidado por parte de las personas, llamar al 130 de Conaf, tenemos camiones aljibes, más de 9 aeronaves cuatro torres, más de 390 brigadistas, pero insistimos en la conciencia de las personas para no producir fuego”, finalizó el seremi de Agricultura, Luis Verdejo.

De acuerdo a las instrucciones entregadas por la Subsecretaría de Obras Públicas, destaca la actualización del protocolo ministerial de incendios forestales 2021-2022, fortaleciendo el rol preventivo con maquinaria trituradora o desbrozadora. En el caso de siniestros en desarrollo, se hace hincapié en el soporte a la construcción de cortafuegos con motoniveladoras, retroexcavadoras y cargadores frontales.