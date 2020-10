Opinión 28-10-2020

¿Era un tren?





Era un tren,

casi un tren

no era un tren;

fantasma, detenido,

en eterna espera

en eternos sueños,

tras visillos, ojillos ocultos,

en los dinteles de las puertas,

las más apuestas.



Tres cuadras de adobes

balcones, ventanas y tejas,

sólo a un costado

de aquel viejo camino

que sigue la cuesta.



Era un tren, parecía un tren,

no era un tren,

que semejaba estar a punto

de partir hacia

lejanos anhelos

correr hacia otros cielo,

de aquellas que

ocultas tras visillos

sentadas en dorados balcones

o bajos dinteles

soñaban ver pasar

o llegar el amor

que las arrancara de

aquella eterna espera,

de aquello que:

era un tren,

parecía un tren,

más… no era un tren.





Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista