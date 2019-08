Opinión 18-08-2019

Ernestina Cancino Vera y el Colegio “Lucila Godoy” -Educadora por excelencia-

El Colegio Lucila Godoy de Linares, y la Srta. Ernestina Cancino Vera forman parte de nuestra ciudad desde el 17 de agosto de 1968, con la impronta educativa de quien tiene muy claro qué significa educar a los niños. Objetivo que perdura desde el momento mismo en que el colegio abrió sus puertas en calle Max Jara 612.

La Srta. Ernestina tenía a su haber una hermosa trayectoria como profesora normalista, desempeñándose en colegios rurales y en la ciudad. Se desempeñó como Directora de la emblemática Escuela de niñas N° 7, de Linares, en calle Constitución, al llegar a Chacabuco.

Sin embargo, la Srta. Ernestina tenía guardada una muy grata sorpresa para la ciudad. Decidió seguir educando, a través de un colegio particular -17 de agosto de 1968, fecha de su fundación- que inicia con una matrícula de 51 alumnos, de 1° a 4° año básico en compañía de 3 docentes: Colegio Particular “Lucila Godoy” de Linares.

La profesora Ernestina Cancino Vera, dio vida a una institución que continúa siendo un aporte a la educación linarense, por más de cincuenta años. Transformándose en un establecimiento educacional distribuido en 14 cursos desde pre kínder hasta cuarto año medio, a quienes se les imparte una educación científico humanista.

Es parte de la generosa historia del emblemático colegio, nacido en calle Lautaro esquina Max Jara, de nuestra ciudad; bajo la exigente y cariñosa impronta de la Srta. Ernestina, aprendida en las aulas de una escuela normal y que trasladó a su colegio, con una entrega de excelencia que perdura en sus actuales aulas, con docentes que saben plasmar en cada uno de sus estudiantes una actitud y conducta respetuosa hacia sí mismo y hacia los demás.

La implementación de los diferentes recursos educativos va escribiendo la historia del colegio, en estos 51 años de vida institucional, dejando huella en cada uno de sus alumnos, padres, apoderados y profesores que por esas aulas pasaron, pasan y seguirán pasando. La esencia de colegio de excelencia nació en el mismo momento en que la Srta. Ernestina decidió entregarse a la educación de niñas y niños de nuestra ciudad. Eso es comprobable cada año con las promociones que salen del establecimiento.

Recuerdo cuando, por vez primera, conversé con la Srta. Ernestina, buscando ingresar a la docencia (con un título a medias, por receso obligado de mis estudios principalmente por razones económicas). Y allí, en esa conversación estuvo la mano generosa de una gran mujer y excelente docente. Comprometiendo a concluir mis estudios. Así comenzó mi labor en la educación básica, con la exigente mirada de quien sabía, claramente, qué significa educar.

La atenta, generosa y cariñosa palabra para enmendar, en el justo momento, fue un aprendizaje importante con mi directora. Agradecimiento, por siempre, a la impronta de la verdadera maestra, que me educó desde mi jardín infantil (1955) hasta cuando trabajando en su colegio, dejé esas aulas (inicio del año 1980).

Desde hace algunos años, he buscado la forma de agradecer tanto cariño y enseñanza recibidos, por la Srta. Ernestina. Surgió al leer, un par de líneas aparecidas en este medio, informando del orgullo existente en el Colegio Lucila Godoy, al despedir a su primera promoción de 4° medio.

Hay un escrito del Director del Liceo Politécnico de Linares, D. Pedro Parra Avello, en homenaje a la Srta. Ernestina Cancino Vera, con motivo de acogerse a su jubilación, que representa muy acertadamente cómo debo agradecer a la Srta. Ernestina y a su colegio.

Dice D. Pedro Parra, al iniciar sus palabras: “En esta casa de estudios queremos cultivar la gratitud. En nuestro vehemente deseo quisiéramos que cualquier persona pudiera encontrarla en el fondo del corazón de nuestros queridos discípulos; que ellos mismos la pudieran portar como la más preciada a través de los caminos, que habrán de recorrer, empujados por los vientos de la vida.

Esta mañana de marzo nos reunimos, en el lugar que nos congrega con frecuencia, para ponderarla en el corazón de una maestra -cansada por los ajetreos de una larga y fatigosa jornada- quiere acogerse al descanso y la paz de la tarde.

Gracias, Srta. Ernestina, porque ofrendaste tu vida a la noble tarea de enseñar a las madres de nuestro Chile. Gracias, por tus largos días de vigilia junto a la niñez y la campana.

Los años se sumaron a los años y no supiste del descanso. La ciudad de Linares te vio, mañana y tarde, cruzarla presurosa para dirigirte a tu noble misión”.

. (Bibliografía: un escrito de 2016 y algunas anotaciones en mi hoja de vida docente. Fotografía: de la página web del colegio)

Manuel Quevedo Méndez

(Ex profesor del Colegio “Lucila Godoy”)