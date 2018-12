Nacional 09-12-2018

Ernesto Belloni no seguirá en "Morandé con Compañía"

Un drástico cambio sufrirá el espacio humorístico "Morandé con Compañía". Según confirmó Mega, Ernesto Belloni dejará el espacio donde estuvo por más de 15 años y el que tendrá un día menos desde el próximo año.

Según confirmaron desde el canal, el comediante no seguirá en marzo, cuando el programa de Kike Morandé mutará y sólo saldrá los viernes por pantalla. El sábado tendrá presencial digital, aunque no se conocen muchos detalles.

Belloni confirmó a "Muy buenos días", de TVN, la noticia agregando que se quedará sin contrato y sin canal, afirmando que una de las razones de su partida es que "soy muy caro para el Kike".

El hombre que se popularizó vestido de Che Copete, agregó rechazó sumarse en el espacio de los viernes. "Yo trabajo solo, tengo un estilo, hago mis guiones, hago mis escenas y no me sentiría bien ahí. No me atrae estar en El Muro", dijo al matinal.