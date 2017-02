Política 26-02-2017

Ernesto Muñoz por ley de Estacionamientos: "El cobro no puede rendodearse hacia arriba"

En entrevista con CNN Chile, el director del Sernac, Ernesto Muñoz, se refirió a las irregularidades que se están dado tras el anuncio de la nueva Ley de Estacionamientos.

El representante de la entidad calificó las faltas a la norma como una "actitud oportunista" ya que "hay que respetar principios tan básicos como cobrar por tramo vencido", y agregó que "el 31% de las empresas que fuimos a ver, no está cobrando de forma correcta".

Muñoz indicó que "lo que nos interesa a nosotros es denunciarlos, en segundo lugar enviar acciones judiciales, y tercer lugar, que se devuelva el dinero y cese la conducta", y enfatizó en que "no podemos estar a una semana de la implementación de esta normativa teniendo ese tipo de errores en el cobro".

El director del Sernac explicó que el cobro por tramo vencido consiste en que "el redondeo no puede ser hacia arriba". "Si yo voy a un estacionamiento que me cobran 100 pesos por cada 10 minutos de tramo, y en el minuto 15 me están cobrando 200 pesos, hay un cobro indebido porque sólo se puede cobrar por tramo vencido".

Respecto al alza de precios por parte de las empresas de estacionamientos, Muñoz comentó que "lo que debe imperar es que nadie puede abusar sin que además pueda responder con transparencia a la opinión pública".

"Quiero hacer un llamado a que nos hagan llegar las denuncias y alertas para que nosotros podamos complementar", agregó Muñoz.