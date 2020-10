Deporte 08-10-2020

Errores relevantes de la nutrición deportiva



Las personas que vuelven a hacer deportes deben considerar que la nutrición es un elemento clave para lograr sus objetivos. Sin embargo, debemos aprender de errores básicos que pueden perjudicarnos a la hora de retomar la actividad física.



La cuarentena ha traído varias consecuencias en la vida de los chilenos; una de ellas ha sido la escasa actividad física y el sobrepeso. De hecho, según la Encuesta de Consumo de alimentos y ansiedad durante la cuarentena por Covid-19 en Iberoamérica, realizada en mayo de este año, el 44% de los chilenos ha experimentado un alza de peso durante este periodo.



En este sentido, y considerando que varias comunas en el país ya están o comienzan con las etapas de desconfinamiento paulatino, cientos de personas están retomando la actividad física ya sea para perder peso, mejorar el rendimiento o su masa muscular. Cualquiera sea el objetivo, en este punto la nutrición deportiva se vuelve fundamental para alcanzarlos. “Quienes comienzan o reanudan el hacer ejercicios necesitan cuidar la alimentación y no caer en errores básicos. Muchos creen que es sólo intensificar las rutinas pero esto no es suficiente para lograr las metas propuestas”, indica Paula Molina, químico farmacéutico de Farmacias Ahumada.



Por ejemplo, uno de los errores que se comenten en esta etapa es el eliminar por completo ciertos alimentos, como los carbohidratos. “Las dietas milagro no existen”, enfatiza Molina. La casa se debe construir en base a buenos cimientos, lo mismo sucede en este caso. “Una alimentación balanceada -que incluya grasas, carbohidratos y proteínas, entre otros- será fundamental no sólo para conseguir logros deportivos, sino también para una óptima función del organismo”, señala.



También, existe un déficit importante en el consumo de frutas y verduras. La misma encuesta señala que Chile es uno de los países peor evaluados en la calidad de la dieta, con un bajo consumo de estos alimentos y altos niveles de alcohol. Según la facultativa, “muchos ven a las frutas y verduras como una posibilidad de consumir más calorías. Sin embargo, son las principales fuentes de vitaminas y minerales, con un rol indispensable para un adecuado desempeño deportivo”.



Ahora, el exceso en el consumo de proteínas -para incrementar la masa muscular- puede llegar a ser contraproducente, ya que podría ocasionar daños severos a nivel renal, además de reducir involuntariamente la ingesta de otros alimentos ricos en diferentes nutrientes. “Idealmente, el consumo debe estar entre el 10 y el 15% del aporte calórico total del día, prefiriendo las de origen animal que pueden encontrarse en carnes, huevos y lácteos”, asegura Molina.



Asimismo, están los suplementos alimenticios, que pueden hacer las rutinas de ejercicios más eficaces pero que –principalmente- ayudan a conseguir una nutrición plena. De acuerdo a la farmacéutica, “en general, los suplementos buscan aportar nutrientes que no podemos consumir en cantidades adecuadas con la dieta que llevamos. Éstos aportan aminoácidos, minerales, vitaminas o ácidos grasos, entre otros, pero deben ser consumidos en la cantidad requerida, ya que una dosis más elevada, puede ser perjudicial para nuestro organismo”.



Por esto, siempre será importante contar con la ayuda de un especialista, que guíe y entregue el contenido y dosis necesarias faltantes, más cuando se comienzan a realizar rutinas más intensas de ejercicios. “Debemos ser claros. Los suplementos no sustituyen una buena alimentación, sólo aportan uno o más elementos que puedan faltarnos. Por eso, siempre el especialista determinará la mejor elección de acuerdo a cada persona, considerando no sólo sus metas, sino que también el estado actual y general de su salud”, enfatiza Molina.



Por último, la hidratación se vislumbra como un elemento clave a la hora de practicar deporte y que muchos parecen olvidar. Especialistas señalan que la pérdida de agua equivalente al 2% del peso corporal reduciría el rendimiento físico entre un 20 a 30%. De acuerdo a la farmacéutica, “beber agua no sólo debe hacerse durante la realización de la actividad deportiva. Es fundamental que la ingesta se haga antes, durante y después de ésta, ayudando a prevenir lesiones musculares y articulares pero –por sobre todo- para el correcto funcionamiento de todo nuestro organismo”, finaliza.