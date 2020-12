Social 10-12-2020

¿Es hora de replantear los sistemas educacionales tradicionales en Chile?



Expertos se refirieron a esta temática durante un conversatorio virtual organizado por Tu clase, tu país y la USACH, donde una de las grandes interrogantes fue si el formato habitual estaría en riesgo, esto por distintos factores incluida la emergencia sanitaria mundial que generó el Covid-19.



“¿Está en riesgo la educación tradicional tal cual la conocemos debido a cambios culturales o sociales que vive el mundo actualmente?” Esa fue la pregunta que abrió el diálogo en el conversatorio “La Enseñanza del Futuro: Plataformas Tecnológicas al Servicio de la Educación Superior”, planteada por Eugenio Severin, Director Ejecutivo de Tu clase, tu país, moderador de la instancia.



De la actividad, organizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile y Tu Clase, Tu País en el marco de la llegada de la Plataforma Brightspace a las Escuelas Internacionales de dicho plantel educacional, respondieron Fernando Valenzuela desde México, socio fundador de la EdTech Alliance; Karin Baeza, Directora de Género USACH y docente de las Escuelas Internacionales, y el Dr. René Garrido, académico y Director de la Escuela Internacional de Desarrollo Sustentable y Economía Circular de la institución.



No es desconocido que la situación sanitaria ha hecho que los expertos se replanteen el cómo será a futuro la educación. Al momento de intervenir, Valenzuela fue enfático en la importancia de lograr flexibilidad. “Realmente se ha hablado de esta necesidad de incorporación de nuevas prácticas, de modernizar la pedagogía, de integrar la tecnología, pero esto era muy difícil de lograr en una estructura rígida y controlada”, indicó y agregó que “tuvo que venir esta bomba del Covid-19 que nos hizo perder el control y nos obligó a ser flexibles y hábiles, si no hubiese ocurrido la pandemia, probablemente hubiese tomado 10 años”.



Por su parte, Baeza señaló que “si la educación tradicional es la educación del siglo XX no sé si esa es la educación, esa es la escolarización tradicional que diría es distinto”. Por otro lado, subrayó que “lo que tenemos que retomar, y poner en tensión, es este proceso que no es de transferencia de conocimiento, sino que lo veo por el ala de lo que se llamó educación popular en América Latina con Paulo Freire, que tiene que ver con la posibilidad de crear, generar o construir con otros conocimientos en conjunto”.



En tanto, René Garrido señaló la importancia de los vínculos existentes en educación en el sentido de que “no podemos dejar el vínculo con los estudiantes, quienes hoy en día tienen una necesidad de inmediatez, pero, por otro lado, también tienen falencias sociales; las falencias son variadas, pero incluso podemos destacar que tenemos un traspaso generacional relevante”.



Los expertos en su totalidad consensuaron en que, pese a que la pandemia ha generado complejidades en el área educativa, se está sufriendo una transformación que será positiva a futuro si se tienen las herramientas necesarias tanto para educadores como para estudiantes, lo cual puede seguir mejorando y fomentándose en diferentes aspectos.



Reforzando distintas áreas de la educación, desde la escolaridad a la educación superior, los especialistas creen que aquí se tiene una oportunidad de mejorar la educación a nivel nacional y a nivel global, con la posibilidad de poder educar a estudiantes globales, preparados para un futuro que de momento se ve incierto debido a la pandemia, pero que puede marcar un antes y un después en la educación.