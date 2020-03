Opinión 14-03-2020

¿ES ILEGÍTIMA LA CONSTITUCIÓN QUE NOS RIGE?





Se ha instalado la idea de que la constitución que nos rige es ilegítima. La razón que se esgrime es que fue aprobada en dictadura y sin registros electorales, esto es, bajo un estado de ausencia de democracia y libertades.



Parece sólida y poderosa esa razón para cualquier observador sin sesgos y que tiene genuino interés por informarse antes de la crucial decisión del próximo 26 de abril para estar de acuerdo con ella.



Sin embargo, si usted es una persona con capacidad para poner a prueba lo que piensa y de tal manera se forma sus propias convicciones y no se deja llevar por la posverdad de las redes sociales, lo invito a poner a prueba la veracidad de esta nombrada “ilegitimidad” en base a una reflexión verdadera, sobre la base de un pensamiento tranquilo y honesto, sustentado en hechos objetivos, sin grafitis que contengan frases tóxicas, sin la mala onda de las “funas” y sin estridencias ni gritos, que no nos dejan pensar ni ver con claridad.



El primer hecho objetivo es que efectivamente la llamada constitución del 80 se aprobó en las condiciones antes señalados; sin embargo, el texto aprobado NUNCA se aplicó en su articulado permanente, nunca rigió, y por tanto, las reglas constitucionales que nos rigen hoy NO son las de la constitución plebiscitada en 1980.



Lo anterior se explica porque dicho texto, antes de entrar en vigor, tuvo importantes reformas en aspectos políticamente esenciales y esos cambios fueron plebiscitados en 1989, con registros electorales y tribunal electoral independiente. Dato Importante en ese plebiscito: Votó el 93,73% del padrón electoral y esas reformas tuvieron un 91,25% de aprobación.



¿Es “ilegítima” una constitución en la que el 91,23% del padrón electoral y con registros electorales independientes y el mundo entero mirando la vota favorablemente?. Por respeto a su honestidad intelectual no necesito darle yo la respuesta. Tal vez esta ya se le pasó por la mente.



Más aún, el texto reformado en 1989 tuvo otra sustancial reforma el año 2005 e incluso lleva la firma de un Presidente socialista y todo su ministerio, incluyendo a políticos como Francisco Vidal (Ministro del Interior), Ignacio Walker (Canciller) y Yasna Provoste y personas de gran prestigio como el abogado Luis Bates (Ministro de Justicia) la firmaron en simbólico gesto de aprobación.



Si usted considera a los firmantes como demócratas ejemplares cabría preguntarse ¿para qué firmaron algo que hoy califican de ilegítimo?, ¿para qué en el acto de su promulgación se hace una ceremonia con la reapertura del acceso a la casa de gobierno por calle Morandé 80 y se nos dice que “ahora sí” tenemos una constitución verdaderamente democrática y que nos reencontramos con nuestra historia y tradiciones?.



¿Hay algo más que agregar en torno a la “ilegitimidad”?. A mi juicio sí, otro hecho objetivo fundamental en este análisis es que la Constitución actual que nos rige es la más reformada en la historia de Chile.

O sea, estamos muy lejos del argumento de que la norma fundamental que nos rige es la constitución de Pinochet como algunos señalan.



Sólo para los lectores que aún no se convencen con lo anterior, les doy un poco más. Hay otro hecho objetivo, y es que la constitución que nos rige ha tenido más de 100 reformas en sus artículos. Los invito a comprobar aquello revisando la veracidad de las siguientes reformas a través de las siguientes normas 18825, 19055, 19097,19295,19597,19634,19611,19643,19671,19672,19742,19876,20050,20162,20193,20245,20337,20346,20352,20354, 20390,20414, 20503, 20515, 20516, 20573, 20664,20710, 20725, 20854, 20860, 20870, 21011, 21096…etc., y que señalo a modo de ejemplo



Nos encontramos entonces con un problema de juicio-realidad entre una posverdad (la constitución es ilegítima) proclamado con ausencia de rigor histórico por la calle y las redes sociales y una realidad de fondo objetiva que da cuenta que la constitución vigente que nos rige y que ha permitido numerosas reformas para ir adaptándose a los tiempos, es una constitución ratificada y validada en la práctica; incluso más, es una constitución alabada por las autoridades de la época al permitir reencontrarnos con nuestras mejores tradiciones republicanas.



Puedo admitir que algunos que lean esta carta igualmente encuentren pésima a la constitución que nos rige y tengan buenas ideas para mejorarla, pero que se diga que es “ilegítima” pareciera necesitar de mejores razones que la simple repetición de consignas de marcha y de redes sociales como para que pueda sustentarse como algo verdadero. Un podo de reflexión desapasionada no nos hace mal.



(Andrés Melossi,

Abogado)