Política 14-10-2020

Es inevitable aprobar segundo retiro de fondos: Senadora Rincón respalda iniciativa



Para la parlamentaria, la inoperancia del Gobierno para entregar ayuda obliga a apoyar este proyecto. “Es impresionante como los ministros y el propio presidente no entienden el drama que vive la clase media”, aseguró



Su decisión de apoyar el segundo retiro de fondos previsionales, anunció la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, quien dijo que su decisión obedece a la nula capacidad del Gobierno de generar un plan de ayuda eficaz, sobre todo para la clase media.



La legisladora dijo que no está en condiciones de decir que no al clamor de la gente, que debe pagar deudas, que debe alimentarse y que no recibe ayuda, por lo que su decisión no obedece a otra cosa que la constación de una crisis social sin precentes en los últimos años y ante la cual el Gobierno no tiene respuestas.



“Claramente con el segundo retiro, la gente va a seguir rascándose con sus propias uñas en esta crisis, pero si nos negamos, muchas familias van a perder su patrimonio. Ante la inoperancia del gobierno y tal como están las cosas, resulta inevitable que aprobemos este retiro", aseguró la parlamentaria.



Añadió que en el marco del debate sobre los derechos sociales en la pandemia de las familias chilenas de clase media y de los sectores más vulnerados del país, la senadora señaló que "ante la inoperancia del gobierno y las necesidades de hombres y mujeres de nuestro país, se hace casi inevitable tener que respaldar este segundo 10%".

Para Ximena Rincón, resulta verdaderamente impresionante como los ministros y el propio Presidente Piñera no entienden el drama que está viviendo la clase media en Chile.



"Porque la clase media de nuestro país no califica para los bonos, no tiene préstamos y está ad portas de perder su casa. Creemos que es fundamental que el Presidente Piñera entienda que se hace urgente una ayuda directa a hombres y mujeres trabajadoras y trabajadores de nuestro país", afirmó la legisladora, quien en marzo de este año propuso el primer retiro.



Al respecto, precisó que la única ayuda de carácter universal, real y concreta que han recibido millones de chilenos es el primer retiro, lo que habla a las claras de que el Gobierno no ha sido capaz de generar un plan de ayuda robusto y eficiente.