Opinión 25-03-2018

¿Es justo vivir con miedo por los conductores irresponsables?

A casi dos meses de la trágica pérdida de nuestra madre, abuelita y bisabuelita, Sra. María Antúnez Bravo, quisiera compartir algunas preocupaciones tanto personales, como familiares y de la comunidad que han acontecido producto de éste accidente. El violento atropello del que fue víctima mi abuelita ha dejado un sinfín de interrogantes, inquietudes y miedos en el entorno, que como Psicóloga he querido transmitir, puesto que las circunstancias ocurridas aquejan y merman la salud mental de muchas personas:

1) El camino “La Faja” fue asfaltado hace más de tres años y hasta la fecha no se le ha realizado mantenimiento adecuado. No se han instalado señaléticas claras que indiquen el límite de velocidad máximo permito en todo el camino La Faja y hasta Putagán.

2) El tramo donde ocurrió el accidente -frente a la casa de la Familia Antúnez- no cuenta con iluminación, puesto que hay trechos de camino sin luminarias o éstas se encuentran en mal estado.

3) No existe en todo el camino un paso habilitado (situación que alega como defensa el demandado que realizó el atropello), “lomos de toro” o algún elemento reductor de velocidad, de acuerdo a ley vigente.

4) Tampoco existe berma clara o ciclo vía por donde las personas puedan transitar adecuadamente y con seguridad.

5) Aparentemente, no se realiza una fiscalización continua en dicho camino u en otros rurales de la comunidad, a pesar de que es de conocimiento público que existe un porcentaje alto de personas que conducen sin licencia de conducir o en evidente estado de ebriedad, con infracción a una o varias leyes de tránsito. Lamentablemente, un claro ejemplo de ello es el individuo que realizó el atropello, quien no contaba con licencia de conducir vigente y quien según testigos, conducía bajo los efectos del alcohol.

Lamento profundamente que el mal estado de los caminos, el nulo mantenimiento de ellos, la irresponsabilidad de las personas que conducen en estado de ebriedad y sin licencia sean situaciones que se hayan normalizado en una comunidad que aún se encuentra en vías de desarrollo. No obstante, considero que hay un número creciente de pobladores que están tomando consciencia de ello y que hoy en día viven con miedo.

Actualmente algunas personas temen constantemente por su vida al transitar por la comuna de Yerbas Buenas y otras de la región, con miedo a que las atropellen, que las impacten cuando salgan en bicicleta o que las asalten. El hecho de que adultos y sobre todo niños, vivan con miedo y con una sensación constante de inseguridad me preocupa y me entristece, puesto que los adelantos deberían potenciar un desarrollo y no un retroceso. Lamento escuchar que las personas continuamente mencionen “parece que era mejor cuando sólo teníamos ripio en el camino...había más polvo y hoyos, pero era más seguro”.

Son destacables los esfuerzos realizados para mejorar la calidad de vida de las personas de Yerbas Buenas, tanto por autoridades como por Carabineros de Chile. No obstante, deseamos que el triste fallecimiento de nuestra matriarca tenga un fin mayor y que al menos, sirva de lección para mejorar el estado actual de los aspectos arriba mencionados. Esperamos que a través de la implementación de mejoras se prevengan accidentes y que nadie más deba pasar por algo tan doloroso. Esperamos que el atropello de nuestra madre, abuelita y bisabuelita no quede impune y que de ello, aprendamos algo.





(Zayra Antúnez Sanhueza)