Opinión 30-07-2020

¿Es la inclusión un tema en nuestro país? la verdad de la educación chilena



Actualmente nos encontramos en una sociedad que finge saber que es la inclusión, ya que, esta palabra queda grande para lo que realmente existe hoy. ¿Qué es incluir? ¿Tenemos realmente colegios inclusivos hoy en día?

Desde otra perspectiva, de organismos internacionales como la (UNESCO 2005 citado por Infante, 2010) han explicitado la idea de que la inclusión educativa debiera sustentarse en los derechos humanos, donde el acceso y participación a una educación de calidad es un imperativo. En este sentido, todos los seres humanos, independiente de su etnia, género, forma de aprender, etc., deberían gozar y ejercer el derecho a la educación.

Pero, desde mi punto de vista esto no se estaría cumpliendo, vemos como la propia sociedad ha segregado a distintos grupos de estudiantes, ya sea, por su situación económica, cultural, étnica, racial e incluso capacidad cognitiva. Es difícil pensar en la verdadera inclusión cuando aún no se ha partido ni por la base que es cambiar los fundamentos de ella, hoy en día quizás en cierto modo se ha dado una mayor igualdad de oportunidades, sin embargo ¿Dónde queda la equidad? ¿Alguien sabe que es? Pues, esto significa dar las herramientas adecuadas a cada alumno según su propia necesidad y claramente aún no ha existido esta educación equitativa.

El concepto de inclusión ha adquirido un énfasis especial durante los últimos años en el contexto educativo latinoamericano y particularmente el chileno, visibilizándose en ámbitos como políticas públicas y acciones gubernamentales. Esta representación del concepto de inclusión regula no solo las prácticas educacionales (enseñanza, metodología, currículum, entre otras) (Infante, 2010).

Hoy contamos con los programas de integración (PIE) en donde se ha acercado a alumnos que cuentan con alguna NEEP (necesidad educativa especial permanente) O NEET (necesidad educativa especial transitoria) de acuerdo a las condiciones del establecimiento quienes deben contar con un equipo multidisciplinar preparado para recibir y prestar apoyo continuo en su proceso educativo a estos estudiantes que se integraran a una nueva educación para ellos “regular”.

Debe ser una educación para todos, pero hoy pareciera que aún estamos a medias, en un proceso de poder lograr esto. Si bien, ha sido mencionado desde hace muchos años el tema de la inclusión, no significa que se logrará, más bien queremos creer que es así pero aún existe una deuda clara con los educandos y los propios profesionales de la educación, ya que, no ha existido una real capacitación para ellos en donde se vea reflejado que ciertamente han generado un cambio. Los colegios continúan sin aplicar correctamente la inclusión más bien están generando lo que se ha denominado como una “integración perversa” donde pensamos que lo estamos haciendo bien, pero muchas veces se realiza lo contrario.

En el año 1990 durante la declaración mundial de educación para todos ya eran tratados estos temas, se logró la universalidad educativa, un gran paso, pero dejar que todos estudien no significa que tendrán las mismas condiciones eso es lo que se debe asegurar actualmente. Las necesidades básicas de aprendizaje de las personas impedidas precisan especial atención. Es necesario tomar medidas para garantizar a esas personas, en sus diversas categorías, la igualdad de acceso a la educación como parte integrante del sistema educativo. (UNESCO, 1990 )

Al visualizar esto, con mayor razón se comprende que aún nos queda camino por recorrer. Sin embargo, el mensaje es claro eso no significa que nos debemos dar por vencidos. Al responder a mi propia pregunta ¿Es la inclusión un tema en nuestro país? Podría decir que si , lo es pero no con la intensidad de acción que debiese ser , por tanto en primer lugar se debe entender que cada niño/persona tiene su propia necesidad educativa especial en un área determinada por tanto lo que para mí es fácil para otros puede ser difícil y en consecuencia todos en algún momento viviremos la exclusión, lo triste es no hacer algo para generar el cambio y normalizar la situación , nuestro país continuara en deuda hasta que se realicen los cambios adecuados para así lograr nuestro cometido , tener una educación equitativa , inclusiva y de calidad para todos.





(Marisel Muñoz Guerra

Estudiante Pedagogía en Matemática y Computación

Universidad Católica del Maule)