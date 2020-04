Opinión 30-04-2020

¿Es Linares una ciudad turística y podría serlo?





Distante casi quince años de Linares, volví temporalmente prospectando el turismo en general y la ya cada vez más conocida zona llamada la “Patagonia del Maule”.

Como ya conté en una anterior publicación aquí en “El Heraldo”, la visité y aunque es absolutamente evidente que me falta mucho aun por recorrer y conocer, hoy quiero centrar este comentario en cómo veo hoy el turismo en Linares.

Mi pasado profesional y laboral linarense estuvo siempre centrado en efectuar o tratar de crear cosas. Fueron innumerables proyectos, no todos bien sucedidos, que de una u otra forma confluían en algo, búsqueda de apoyo, patrocinio público local para darle un sustento, una fuerza estatal para solidificar lo que se quería hacer o lograr. Era difícil y a veces, sólo a veces, lo conseguí.

He querido rememorar eso para dar el chute inicial al análisis del tema en cuestión.

¿Qué diferencia ese período de hace tres lustros con el hoy en materia de turismo?

He visto la verdad poca diferencia y me refiero a la visual, pues desconozco lo que se guarde en añejas gavetas de escritorios públicos, como tesoros escondidos que alguna vez puede que vean la luz.

Vi un hotel en la Avenida León Bustos y…. ah y vi un hotel en la Avenida León Bustos.

Creo que ya queda claro lo que pienso y ahora pasemos a la segunda parte de esta publicación y que dice relación con la eterna duda de si podría ser Linares una ciudad turística.

Si yo les digo un recuerdo que tengo, seguramente la mayoría de ustedes sabrá a qué me estoy refiriendo. Ese recuerdo es el paisaje majestuoso que se suscitaba por ahí por julio, cuando mirando en una mañana de sol la Estación de Trenes desde la calle Independencia se veían las montañas nevadas por sobre ella. A ver, díganme por favor, ¿quienes ustedes creen que más valorarían esa visual que les describo, un turista local, o uno extranjero, que se apresta para salir a un tour a la precordillera?

Exactamente es eso, Linares debe potenciar su rol de centro de operaciones de todo un entorno privilegiado que la naturaleza (Dios) le otorgó, pero mucho más orientado al turismo extranjero que al local.

¿Y cómo hacerlo?

La respuesta es tan simple, pero la explicación quedará pendiente: a través de un “Cluster Turístico”, que reúna por afinidad de intereses, a aquel hotel de la Av. León Bustos, al dueño del “Capri”, a los muchachos de la “Fundación Hualo”, a los que tengan transportes turísticos registrados, etc.

Se entiende claro que son sólo ejemplos, pero a ver ¿por qué no?…



(Ricardo Alvarez, contador auditor)