Nacional 26-03-2022

"Es un poco más atractiva": Expertos y pymes analizan idea de Bergoeing de reducir la jornada laboral a 180 horas mensuales

Una propuesta alternativa a la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales fue la que desarrolló el presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), Raphael Bergoeing, en medio del debate que ha generado por el impacto que las reformas laborales que propone el Gobierno tendrían sobre el empleo en Chile.

"Se quiere bajar la jornada laboral a 40 horas y eso es algo importante para la calidad de vida y Chile tiene un ingreso que permite pensar en una jornada más breve, pero ¿por qué no aprovechamos entonces de bajar la jornada al mismo tiempo que logramos introducir una flexibilidad de jornada que permita que las empresas sean más eficientes y con esa eficiencia, en paralelo, financien la menor jornada?", señaló el economista en entrevista con EmolTV. Así, en vez de tener 45 horas semanales –lo actual-, que se traducen en aproximadamente 200 horas al mes, el economista puso sobre la mesa la idea de reducir la jornada a 180 horas mensuales. "Eso es un 10% menos de jornada, pero ya no hablamos de jornadas semanales, sino que mensuales", explicó, afirmando además que dicha variante permitiría a las empresas y trabajadores revisar sus cronogramas en función de sus propias necesidades y realidades. Al ser consultado por el impacto de este modelo en el mercado laboral, David Bravo, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, comentó que se trata de una medida que "apunta a enfrentar la excesiva rigidez de la norma actual del Código del Trabajo que establece una jornada de 45 horas semanales distribuibles en no más de 6 ni en menos de 5 días y que constituye un traje único que se aplica a distintas realidades de empresas y trabajadores". "Permitir que se pueda pactar individualmente una jornada mensual de 180 horas es una ganancia en adaptabilidad laboral que puede tener un efecto positivo en la productividad laboral. Es una medida que podría tener un efecto positivo en la coyuntura actual pero, fundamentalmente, tendría ganancias de mediano y largo plazo", acotó.