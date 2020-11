Editorial 28-11-2020

Escaños reservados



Si bien existe amplio consenso respecto de la participación de los pueblos originarios en la Convención Constitucional, la iniciativa no logró conseguir los votos requeridos constitucionalmente, para definir el mecanismo.



Por no alcanzar el quórum requerido constitucionalmente, la reforma que busca entregar escaños reservados a los pueblos originarios en la Convención Constitucional deberá ser zanjada en una Comisión Mixta de senadores y diputados.



Así lo manifestaron diversos senadores durante la votación en particular del proyecto que requería el voto de 3/5 de los senadores, es decir 26 sufragios favorables, los que no se alcanzaron en ninguna de las disposiciones.



Si bien existe coincidencia en que los pueblos originarios participen en la Convención Constitucional, no hay acuerdo respecto del mecanismo y de la cantidad de escaños, por lo que se busca generar en un espacio en la Comisión Mixta para avanzar en un texto consensuado.



En virtud de ello, los senadores acordaron agrupar las votaciones pendientes y pronunciarse sobre las mismas, en el entendido que no alcanzarían los votos requeridos y que finalmente será una Comisión Mixta la que deberá zanjar el contenido del proyecto.