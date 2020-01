Editorial 09-01-2020

Escasez hídrica

Un detallado informe sobre aspectos de inversión en infraestructura hídrica, gestión, fiscalización y cambios normativos realizó el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, ante la instancia encargada de fiscalizar a los organismos públicos que deben dar respuesta a la mega sequía y al cambio climático.



El secretario de Estado enfatizó la necesidad de tomar conciencia, ya que, en 2019, se vivió una sequía histórica tanto en el centro norte como en el centro sur del país.



Precisamente, todos los pronósticos demuestran que hacia adelante vamos a tener mayor escasez, mayores temperaturas en una zona muy amplía del país. Por lo tanto, hay que hacer las obras necesarias para vivir con menos agua, para buscar agua en donde antes no se bucaba como la desalinización, pozos más profundos, reutilizar y cuidar el agua, hacer embalses, almacenar el agua, que no se pierda.



El personero explicó que se trata de obras muy grandes que toman muchos años. Por lo tanto, hay que hacerlas con grandes acuerdos. Esto no puede ser una cosa en que un gobierno va hacia un lado y el que sigue va hacia otro.

Respecto al plan de emergencia, en las 136 comunas con decreto de escasez hídrica, la Dirección General de Aguas, DGA interviene sobre el uso de agua y la distribuye de manera diferente, pudiendo reducir caudales y permitiendo que personas sin derechos de agua puedan tener acceso al vital elemento. Además, posibilita crear áreas de restricción, que actualmente ya alcanzan a 110; y zonas de prohibición, en lugares donde ya no hay agua, que llegan a 39 sectores.



Con la nueva ley, se puede medir y obligar a informar sobre el consumo de agua subterránea, aumentando las multas por extracción no permitida de agua.