Crónica 25-06-2020

Escasez hídrica: «El primer cambio está en la forma que enseñamos sobre el agua en los colegios»



«El esquema clásico del ciclo natural del agua que nos enseñan en la etapa escolar está muy lejos de la realidad; nos hacen creer que es un recurso inagotable que se renueva cíclicamente sin interrupción. Si queremos generar un cambio debemos partir por incluir la inevitable acción del hombre» señala la Dra. Inmaculada Simón, directora del Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos de la Universidad Autónoma de Chile y coautora del libro «El ciclo hidrosocial. Una propuesta didáctica».



El ciclo del agua se presenta en los textos de estudio según los tres estados en que puede manifestarse (sólido, líquido y gaseoso) y como un recurso en constante cambio: se evapora desde los océanos, precipita, la lluvia se filtra por la tierra, y así.



«Nuestra experiencia como investigadores en la gestión del agua, así como de observadores de la crisis hídrica en la que estamos inmersos nos hicieron reflexionar sobre la validez de dicho esquema para explicar la disponibilidad de agua y su acceso en toda su complejidad» analiza la directora del Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos de la Universidad Autónoma de Chile, Dra. Inmaculada Simón.



«El agua no se distribuye equitativamente en el planeta, ni circula libremente por sus cursos naturales. Se presenta al ser humano como consumidor pasivo y no es así. Cuando se consideran todas las actividades en las que interviene se toma conciencia real de las consecuencias de nuestros actos y del agotamiento del recurso. Por lo anterior, consideramos pertinente contemplar el fenómeno desde el punto de vista de la Ciencias Sociales» complementa Brandon Aravena, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.



Es así como surge el libro «El ciclo hidrosocial. Una propuesta didáctica desde la historia, la geografía, las ciencias sociales y la educación para la ciudadanía» proyecto del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile que busca actualizar, desde el contenido científico disponible, para aportar a difusión de la ciencia en diversos niveles.



El texto propone una nueva mirada para profesionales de la educación y estudiantes, «en donde los invitamos a pensar, trabajar y vivir a través de un nuevo paradigma interdisciplinario que busca aumentar el conocimiento sobre el agua para favorecer su desarrollo sostenible» como describe la Dra. Inmaculada Simón.



Contiene orientaciones pedagógicas que vinculan esta nueva perspectiva del recurso hídrico con las bases curriculares chilenas desde segundo básico hasta segundo medio a través de las asignaturas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.



Al final de cada capítulo los autores entregan sugerencias a los profesores y profesoras que quieran utilizar el material. Incluyen el Objetivo de Aprendizaje (OA) de la asignatura vinculada, una breve descripción de la actividad y, en algunos casos, productos que pueden generar los y las estudiantes en el aula.



También incluye un capítulo con orientaciones que buscan utilizar el texto en un trabajo transversal entre diferentes asignaturas, en donde toman fuerza las propuestas para las nuevas bases curriculares de tercero y cuarto medio, sugiriendo experiencias de aprendizaje vinculadas con asignaturas como Educación Ciudadana, Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales o Ciencias para la Ciudadanía, que por su naturaleza, actúan como líderes dentro de un proyecto relacionado con el ciclo hidrosocial.



«El conocimiento dará instrumentos a nuestros estudiantes para ser consumidores conscientes no sólo del agua sino de todos los productos de uso cotidiano que la necesitan para su producción. Como expertos y como consumidores educados tendrán también mayores conocimientos para ejercer la ciudadanía y demandar un uso y una gestión sostenible a los responsables de la gestión» finalizan los autores.