Social 30-08-2020

Escolares deben interiorizar una cultura frente a la pandemia antes de volver al aula



La académica asegura, además, que lo más importante hoy es la contención de los niños, niñas y jóvenes “tanto por el lado de los profesores como desde los apoderados, para bajar las angustias y temores”.



Según un estudio del Ministerio de Educación y el Banco Mundial, si los escolares no retoman las clases presenciales podrían llegar a perder hasta el 88% de los aprendizajes esperados durante el año, siendo el quintil más bajo el tramo más afectado, donde se estima que la pérdida sería de 95%.



Sin embargo, el proceso debiese ser paulatino. “No podemos volver a clases sin antes interiorizar una cultura frente a esta pandemia”, afirma Mariana Oyarzún Roasenda, directora de la Escuela de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad San Sebastián.



“Esto no puede ser de un día para otro, porque a los más pequeños se les debe crear el hábito de lavarse constantemente las manos, de no compartir artículos, mantener el distanciamiento físico y que no pueden sacarse las mascarillas”, asegura.



Asimismo, la académica menciona que las estrategias y las modalidades de trabajo aplicadas por los profesores también deberán adaptarse antes de retornar al aula. “Así como se tuvieron que adaptar para la modalidad online, se tendrá que lograr que las actividades académicas no tengan un cambio tan brusco y sean siempre tomando las medidas de cuidado”, destaca.



En ese sentido, Oyarzún explica que, si bien es probable que exista un protocolo estandarizado desde el Ministerio de Educación, cada establecimiento debe adecuarlo a su contexto y debe ser socializado de manera eficiente con su comunidad educativa.



Para que la reincorporación sea paulatina, un sistema mixto, donde los cursos se dividan en grupos para asistir al aula en distintos horarios, le parece una de las estrategias más adecuadas. No obstante, este proceso no estará exento de problemas: “La comunidad educativa debe asegurar que no habrá contagios en el colegio y, para ello, los profesores deberán asumir nuevas responsabilidades por sobre las que ya tienen”.



Pero cuando llegue el momento, la profesora asegura que lo más importante es la contención de los menores. “Se han visto muy perturbados con el encierro, el no compartir con sus pares también les ha afectado, y por eso la contención es importante tanto por el lado de los profesores como desde los apoderados, para bajar las angustias y temores”, dice.





MANTENER LAS TECNOLOGÍAS



“Sin duda, el primer semestre fue complejo para todos de manera online. Pero para los establecimientos educacionales que lograron subirse con éxito a las nuevas condiciones, haciendo uso provechoso de las plataformas online, dichas herramientas llegaron para quedarse”, afirma la académica de la Facultad de Ciencias de la Educación USS.



Según dice Mariana Oyarzún, los niños y niñas se insertaron este 2020 en el mundo tecnológico de aprendizaje que para ellos es más entretenido, considerando que es algo propio de su época, por lo que considera que se podría mantener su uso de manera mixta cuando corresponda volver a la presencialidad, “incorporando estas dinámicas innovadoras dentro del aula, haciendo uso de cápsulas y los distintos entornos virtuales”, describe.