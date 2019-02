Crónica 13-02-2019

Escolares maulinos representarán a Chile en el Mundial de Robótica

Nuevamente “The Mainstream”, el equipo de desarrolladores y programadores del Colegio San Jorge de Talca, destaca a nivel nacional con sus proyectos de tecnología escolar. Esta vez con su cuarto lugar en el certamen nacional de la First Lego League, que los clasificó para el mundial de la categoría que se realizará en mayo próximo en Arkansas (EEUU).

Este premio se suma a una serie de logros que los estudiantes obtuvieron durante el 2018, entre ellos, su destacada participación en el Congreso Regional de Ciencia y Tecnología de Explora Maule UTALCA, que les permitió representar a la región en el nacional de la categoría que se realizó en Concepción.

La propuesta del proyecto que los llevó al Mundial de First Lego se inspiró en el espacio. El equipo de estudiantes junto al profesor Jorge Soto, construyó un robot programado para cumplir distintas misiones y, además, diseñó un traje para que los astronautas se puedan duchar.

“El traje funciona a partir de una bomba que distribuye el agua a través de conductos por el cuerpo del astronauta. El líquido, mezclado con un antiséptico, eliminaría los gérmenes, por lo cual ducharse sería una tarea menos engorrosa de lo que es ahora en las estaciones espaciales”, comentó el profesor Soto.

Los estudiantes del Colegio San Jorge, recibieron asesoría científica de la profesora Karín Saavedra, académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, quien trabajó junto a los científicos y científicas escolares en los laboratorios de Ingeniería Mecánica en el Campus Curicó de la universidad. Este acompañamiento se generó a través de la Academia Maule Ciencia que impulsa el PAR Explora de Conicyt Maule ejecutado por la UTALCA.

“Me encantó la experiencia de trabajar junto a los escolares, ya que son muy motivados y contagian sus ganas de aprender. También es una instancia de inspiración tanto para los escolares como para nosotros los académicos, ya que nos desafía a generar dinámicas de trabajo más cotidianas en la entrega del conocimiento”, comentó Saavedra.

La profesora Saavedra, primera Ingeniera Civil Aeroespacial del país y doctora en Ingeniería Mecánica, comentó que los laboratorios de mecánica y computación de la UTALCA están abiertos para que escolares de la región trabajen en sus proyectos de investigación escolar junto a los académicos de la Universidad. Además, valoró que el colegio San Jorge incluya en sus prácticas pedagógicas la programación y la robótica en la formación de sus estudiantes.

“Es parte de las competencias de la educación del siglo XXI que los colegios entreguen a sus estudiantes a través de metodologías innovadoras conocimientos de programación y robótica, ya que de esta manera integran las ciencias, matemáticas y la tecnología para trabajar en sus aulas en la solución de problemas tanto de su esfera escolar como de sus comunidades”.

Los estudiantes del Colegio San Jorge son referentes a nivel nacional en el diseño y programación de robots con piezas legos. Fueron campeones por tres años consecutivos de la etapa nacional de la First Lego League, y esta será su cuarta experiencia de competencia a nivel internacional.