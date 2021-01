Opinión 28-01-2021

ESCRITO A CIEGAS





Que se nos va la vida entera tratando de vivir

Hasta respirar las últimas notas de su viaje.

Y salir de un golpe al alba a recortar la noche

Con el filo aguzado de nuestros viejos horizontes

Con el corazón sangrando y encadenado

A las melgas florecidas de la tierra.



Porque pesar del duro acento de esta existencia

No quedará de ella ni su aliento grabado por las piedras

Ni este dolor malparido flameando como una bandera

Anclado en sus huestes y perdido en las arenas de su playa

Allí donde nunca nadie vino a dibujar estos arreboles

Allí donde nunca nadie me ha visto agonizar de espera.



Palidece y se llena de purezas su bella hendidura

Su piel salada y las esquirlas de mi última guerra

Una palabra maestra y un árbol tambaleándose

Su destreza y su mirada cayéndosele del rostro

Y estas carbonizadas ramas temblando sobre las cenizas

Que no fueron sino su cuerpo incendiándose sobre el mío.





Antonio Lagos