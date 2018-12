Opinión 20-12-2018

“Escritos en voz baja” de Alejandro Valenzuela Soto

Alejandro Valenzuela Soto nació en 1945, en Linares, estudió pedagogía en las universidades de Chile y Católica de Valparaíso. Tiene estudios de post-grado en la universidad Católica de Valparaíso y universidad de Biobío. Además es diácono permanente y teólogo de la diócesis de Linares.

Entre sus publicaciones se cuentan: A pesar de los pesares (2012), Escritos en voz baja (2014), La magia del verbo (cuentos) y recientemente aparece publicado en la Antología poética de Linares (2018) del colectivo cultural Jorge Yáñez Olave junto a 31 poetas, de entre los cuales destaca por su verso sencillo, pero profundo, a través de los cuales deja traslucir –si lugar a dudas- su formación académica y religiosa, su concepto de la vida y su fe en la humanidad.

En su libro “Escritos en voz Baja” podemos rescatar del poema homónimo los versos que refuerzan esta máxima “Me gusta el silencio.../ gastar mis días en contemplación/ escribir en voz baja mis arrullos/ en solitarios susurros/ que se transforman en profundos gritos/ de interioridad que afloran/ ¡Ocio sacro!”

Sin en embargo su poesía es más que ocio, de su contemplación afloran gritos de denuncia ante las injusticias de la humanidad o elogios sentidos ante la gente buena y sencilla.

Del libro antes mencionado podemos concordar con la opinión de Juan Donoso Gómez “Escritos en voz baja permite visualizar la intencionalidad del escritos al concluir –luego de una lectura meditada- que la vida sin sentimiento de gratitud, sin admiración por los sencillo sin esperanza en la desesperanza, sin la fraternidad de los afectos , no es visa sino solo existencia”

El libro está compuesto por dos partes: la primera titulada “Minero Inmortal de Chile” y la segunda parte “Cantos al amor y trinos”. Las dos piezas son disímiles, mientras primera está compuesta por un solo poema con un alto contenido social, el segundo es un conjunto que tiene temáticas variadas que van desde la referencias a escritores, corrientes literarias, personajes populares a sentimientos de afecto familiares, filiales, de amistad, en fin, un campo variopinto de motivos líricos en los que aflora la sensibilidad y la mirada reflexiva del poeta.

Desde mi punto de vista considero que la primera parte es superior a la segunda, ya que el conjunto de versos que componen el poema nos acerca a la vida sacrificada del minero, con todas sus angustias, desvalorización, la explotación a la que están sujetos, pero todo ello expresado en un lenguaje poético trabajado y que nos transmite esta frustración y nos recuerda –en parte- el tono nerudiano.

Minero inmortal de Chile (fragmento) “Desde la tenebrosidad/de tu piel/brota el llanto./ Buques insaciables/esperan transportar/ los dolores/ extraídos al corazón/ de la montaña/ del lecho/ submarino /o la planicie inacabada/.../ el destino del minero/ hecho simbiosis/ con el fuego./ Reprimido en la piedra y/ en el metal/ milenarios / a la sombra/ de la ignorancia y la explotación/ sueña con la esquiva/ libertad, / con la inicua justicia/.../Los que se libraron/ de la “cargada del cerro”/ o de la metralla/ no pudieron hacerlo/ de la cesantía/ ¡Ni del hambre del hombre!/ Feneció, se desplomó / desapareció de la tierra / “el Linguera”/ ningún corazón late/ ni sufre hoy / por el “Patas Largas”/ o por el “Pidén”/ o el “Chicha Fresca”/ ¿Y el “Vieja Matera”/ Rezo porque vuelvan / gritando, aunque sea en voz baja,/ alegres de vivir / que eso baste/ ¡Herederos de la tierra”

De la segunda parte comparto el poema Sentido al sinsentido “cuando no hay utopías / en las venas / se corre el peligro/ de terminar / inyectándose drogas... / cuando no se derriban/ los muros/ se tatúan valores en la piel / en la frente / en un cartel./ Cuando te transforman/ en cordero/ del redil del mercado/ concluyes siendo carne / para el estofado./ Cuando no quieres/ cambiar el mundo/ terminas / privatizando los sueños”

La voz poética de Alejandro Valenzuela es honesta, canta a lo sencillo, y devela las injusticias de una sociedad que construimos día a día, nos recuerda los detalles mínimos que dan sentido y sabor a la vida y que, a veces, no valoramos. En fin un libro que tienen en ocasiones altas notas de lirismo, con imágenes logradas y que vale la pena leer.



(Jaime Gatica, profesor)