Deporte 07-05-2017

Escuadra maulina lista para los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales

215 personas, entre deportistas, técnicos y oficiales de apoyo, será la selección del Maule deportistas que estará en el mega evento deportivo que se realizará del 7 al 20 de mayo en la Región del Biobío.



En dependencias del estadio Fiscal de Talca, se realizó la despedida y entrega de la vestimenta que lucirán los 215 personas, entre deportistas -damas y varones-, técnicos y oficiales de apoyo en los III Juegos Deportivos Nacionales y II Paranacionales, a desarrollarse en la Octava Región desde el 8 al 20 de mayo. Evento que sale de la Región Metropolitana por primera vez y que reúne a la élite del deporte nacional.



La actividad estuvo encabezada por Directora Regional del Instituto Nacional de Deportes del Maule, Alejandra Suazo, quien saludó y a la vez despidió a los seleccionados e instándolos a seguir por la senda del triunfo, quien aseguró que “este mega evento deportivo y de acuerdo a la planificación del Ministerio del Deporte, ejecutado por el IND se incluye en el ciclo olímpico, el que busca ser una instancia de identidad nacional para los jóvenes deportistas de categoría adulta. En ese sentido, el Mindep optó por llevar esta fiesta deportiva a la región del Biobío como señal de descentralización y esperamos que resulte un éxito para ustedes como seleccionados del Maule y a la vez no dudo que también será exitoso en lo deportivo y en lo organizativo”, subrayó.



Suazo aseguró que la región del Biobío recibirá a más de 2 mil deportistas de las quince regiones del país, la organización dispuso de varias comunas sedes como; Concepción, Chillán, Los Ángeles, Talcahuano, Hualpén y Quillón. La autoridad del IND del Maule, aseveró que los maulinos podrán efectuar una representación destacable en relación a los años anteriores de este evento nacional. El 2013 la región logró un total de 18 preseas (8 oros, 2 platas y 8 bronces) mientras que el 2015, la selección del Maule obtuvo 33 medallas (12 oros, 12 platas y 9 bronces).



Atletismo, balonmano, gimnasia artística, karate, taekwondo, judo y halterofilia serán las disciplinas donde se competirá en los Juegos Deportivos Nacionales, mientras que la segunda versión de los Paranacionales contempla los deportes de atletismo adaptado, Básquetbol en Silla de Ruedas, Goalball y Tenis de Mesa Paralímpico.



La región no tendrá representantes en los deportes del goalball por no contar con la disciplina, como así en judo al no poseer deportistas en la categoría que exigen los juegos, y basquetbol en sillas de ruedas categoría damas.



La primera escuadra maulina en viajar son los deportes del atletismo adaptado, karate, gimnasia artística y rítmica, deportistas que viajan este domingo. Mientras que el atletismo convencional, balonmano y karate estarán en la zona a partir del próximo jueves. En tanto, el taekwondo, levantamiento de pesas, tenis de mesa paralímpica y basquetbol varones en sillas de ruedas estarán a partir de la segunda semana de mayo.