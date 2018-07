Deporte 27-07-2018

Escuela de Fútbol “Los Tiburoncitos” viajó a la capital y jugaron partido con escuela de fútbol de Jorge Valdivia

Niños disfrutaron de la aventura futbolística

Una positiva visita realizó la Escuela de Fútbol Los Tiburoncitos, de la mano de su estratega Jaime “tiburón” Nova. Estuvieron en Chicureo visitando las instalaciones de la escuela de fútbol de Colo-Colo. Debieron madrugar ya que salieron muy temprano para llegar a buena hora a la Región Metropolitana. Esta institución es manejada por Claudio Valdivia, ex jugador de Nova en Trasandino e Iberia.

Fueron 40 niños y 45 adultos en dos buses. La escuela se presentó en las series 2007 donde obtuvo un empate y un triunfo. Mientras que la 2008 -2009 que está a cargo del profesor Cristián Castillo, cosechó una victoria y una derrota, respectivamente.

Luego de los encuentros deportivos, los niños linarenses tuvieron la oportunidad de pasar al Zoológico Metropolitano, donde para los chicos fue realmente maravilloso, porque muchos de ellos no conocían Santiago.

Para el Técnico Jaime Nova, este viaje sin duda que fue un premio para los niños de la escuela de futbol: “estamos felices porque resultó mejor de lo que habíamos planificado. Primero la experiencia deportiva viajar, nuestra escuela no es rentada hay muchos niños vulnerables. Llegar a Chicureo fue muy valioso para ellos ya que muchos no habían salido de nuestra región. Quiero además destacar el aspecto social que fue fundamental, ver como compartían las familias de los niños donde algunos sólo se saludan en los entrenamientos esta experiencia fue fantástica porque nos ayudó a conocernos mejor”.

Fueron 90 personas y el financiamiento estuvo a cargo de los padres, al igual que la alimentación.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo